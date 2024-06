Ad Alba il convegno sulla città murale “Alba e le torri medievali”

Si terrà ad Alba, sabato 15 giugno 2024 a partire dalle ore 10, il convegno sulle città murate dal titolo: “Alba e le torri medievali”.

Nel Medioevo le città sorgevano in spazi chiusi circondati da consistenti mura, al loro interno c’erano delle “case-torri” che servivano da rifugio in caso di guerre o per riporre i beni o i viveri, ma anche come segno di prestigio della famiglia proprietaria: più alta era la torre e più grande era il prestigio. In Italia i sono molte città murate e borghi forniti di torri, in ottimo stato di conservazione, tra cui Alba, le cui torri però sono state riabbassate e non sono più quelle originali.

Il tema su cui si incentra il convegno è legato all’ambito Unesco di Alba, città delle Cento Torri, ma anche quello della città parallela, invisibile e sotterranea che, in parte, si può visitare, infatti dire che Alba è una città murata è un po’ un ossimoro; delle sue mura è rimasto poco in superficie, tutto il resto è sotterraneo.

La sede del convegno, promosso dal Lions Club Alba Langhe, è il Centro San Giuseppe di via Vernazza ad Alba.

Sarà l’occasione per vedere, per chi non l’avesse mai vista, un tratto delle mura romane sotto la cappella dell’omonima chiesa di San Giuseppe, parte di quella Alba Pompeia, città romana posta sulla sponda destra del Tanaro, nascosta e sotterranea che di tanto in tanto torna alla luce regalando qualche reperto abbinato ad antiche vestigia.

Relatori del convegno, che avrà inizio alle ore 10.00 con i saluti iniziali da parte delle autorità lionistiche e con l’introduzione di Roberto Cerrato, grande promotore dell’Unesco e di tante altre realtà ed eccellenze del territorio, a cui seguiranno gli interventi dello storico dell’arte Valter Accigliaro e dell’architetto Paolo Dellapiana, assieme all’architetto Giorgio Sordo, officer distrettuale e socio del Lions Club Alba Langhe.

Durante il convegno sarà possibile la visita al “percorso musealizzato” presente sotto la Chiesa di San Giuseppe. L’ingresso è gratuito.