Inaugurata al Donatello di Cuneo la nuova piazza scolastica. Il Comune: "Una sfida vinta"

Un’area tutta nuova, dove i giovani studenti della scuola dell’infanzia “Lucia Viano” - nel quartiere Donatello di Cuneo – potranno vedersi garantita più sicurezza e spunti di socialità. Si è tenuta alle 16 di oggi (mercoledì 12 giugno) l’inaugurazione della nuova piazza scolastica del capoluogo, il secondo intervento, in città, finanziato grazie ai fondi PNRR nell’ambito del progetto “Scuole al Centro”.



Presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale (gli assessori Luca Pellegrino, Alessandro Spedale, Andrea Girard e Paola Olivero e il consigliere Claudio Bongiovanni), i dirigenti comunali degli Uffici coinvolti, i membri del comitato di quartiere con il presidente della Consulta Pietro Carluzzo, del direttivo di Casa del Quartiere, della cooperativa MOMO e dell’Azienda Ospedaliera. Presente anche la progettista Manuela Rosso.

Il Comune: “Una sfida vinta”

“Quello di oggi un momento davvero importante, punto d’arrivo di un progetto in cui abbiamo creduto molto – ha commentato Pellegrino - . Speriamo soddisfi voi residenti quanto soddisfa noi. Abbiamo trasformato quella che era una semplice strada in un’area viva e tutta nuova votata alla socialità: per quanto ci riguarda, una sfida vinta”.



A tagliare il nostro – confezionato dai bambini residenti – il vicesindaco Luca Serale: “Concordo con l’assessore, liberare un'area infestata dalle auto è sempre una vittoria. Le pedonalizzazioni si portano dietro, spesso, un'opinione pubblica poco concorde ma, poi, nessuno dei coinvolti tornerebbe indietro; siamo noi adulti che dobbiamo cambiare mentalità per permettere ai nostri piccoli concittadini di crescere con la giusta attenzione all'ambiente”.

Comitato e Casa del Quartiere: “Esempio di lavoro di squadra”

Nell’ambito dell’intervento è stato sottratto dello spazio alle carreggiate di via Rostagni – presso l’angolo tra via Bernini e via Donatello - , trasformandolo in un’area pedonale comprensiva di una nuova area gioco con semisfere in gomma, aree verdi alberate ed elementi di arredo, e istituendo nei pressi una nuova “zona 30”.



Concordi nell’applaudire l’intervento il Comitato di Quartiere e il direttivo di Casa del Quartiere Donatello, rappresentati rispettivamente da Valerio Graffino e Alberto Ubezio: “Questo progetto, che porta alla città tutta un’area nuova, bella e viva, è chiara dimostrazione di dove si possa arrivare con il lavoro di squadra – hanno detto - . Siete fortunati, bambini, ad abitare in questo quartiere, che oggi non è più periferia ma quasi un paese nel centro della città. Una trasformazione operata da chi lo vive e ci crede, e dalle amministrazioni comunali degli ultimi dieci anni”.