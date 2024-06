Ordigno bellico in una grotta nel comune di Alto: complesso intervento di Esercito e Soccorso alpino

Lo scorso 30 maggio una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha affiancato e supportato gli operatori del Plotone EOD del 32° Reggimento Genio Guastatori inquadrato nella Brigata Alpina Taurinense per la bonifica di un ordigno esplosivo risalente alla Seconda Guerra Mondiale posto all’interno di una cavità naturale di difficile accesso a una profondità di circa 7 metri nel territorio del Comune di Alto.

Vista la conformazione della grotta, si è reso necessario utilizzare tecniche speleologiche e attrezzature specialistiche, tra le quali una sonda video che ha permesso agli operatori dell'Esercito l’identificazione certa dell’ordigno.

Il residuato bellico, risultato una bomba da 81 millimetri di calibro, è stato poi messo in sicurezza ed estratto attraverso tecniche di tiranteria a distanza per essere trasportato successivamente in una cava nelle vicinanze, dove è stato fatto brillare.

Le complesse operazioni che, per la difficoltosa natura del terreno hanno richiesto la conduzione di diverse attività preparatorie, hanno visto le due componenti specializzate in ambiente montano operare in sinergia al fine di preservare la pubblica incolumità e di ripristinare la normalità dell’area, mettendo le proprie competenze al servizio del Paese.