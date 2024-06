Rovesci e temporali sparsi: è allerta gialla in Val Tanaro e pianura cuneese

È allerta gialla per rischio idrogeologico in Val Tanaro e pianura cuneese. Lo dice l'ultimo bollettino Arpa secondo cui “da oggi pomeriggio sono attesi rovesci e temporali sparsi, più organizzati sulle aree di pianura e collinari, localmente forti in particolare sul Basso Piemonte, anche associati a grandinate. Fino al mattino di domani saranno ancora possibili rovesci e temporali sul Basso Piemonte”.

I fenomeni attesi dal pomeriggio di oggi, mercoledì 12 giugno, e fino al mattino di domani, giovedì 13 giugno: locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni, grandine e isolati fenomeni di versante.