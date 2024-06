Liquidazione gruppo mense GMI, Farigliano garantirà il servizio alla scuola dell'infanzia fino alla fine del mese

È stato un fulmine a ciel sereno per numerosi comuni della Granda, la notizia dalla liquidazione della GMI Servizi Srl di Ivrea, che si occupava della gestione delle mense in scuole e case di riposo (leggi qui).

Lunedì, via pec, è stata comunicata agli amministratori la sospensione della fornitura pasti, a partire da oggi, giovedì 13 giugno.

L'amministrazione del Comune di Farigliano, dove il servizio mensa per la scuola dell'infanzia era previsto fino alla fine del mese, si è immediatamente attivata per cercare una soluzione che non arrecasse disagi alle famiglie e che garantisse i pasti ai bambini.

"Per noi, come immagino per tutti gli amministratori è stata una tegola la ricezione di questa comunicazione - spiega il sindaco, Ivano Airaldi - "Nel nostro caso il contratto con la GMI, era in scadenza al termine dell'anno scolastico e avevamo già pensato a un servizio in collaborazione con il Comune di Piozzo per il prossimo triennio.

Il problema però era trovare una soluzione che potesse garantire il servizio fino alla fine del mese di giugno, considerando anche che le derrate alimentari disponibili non erano sufficienti.

I pasti verranno forniti giornalmente dal centro cottura Mondovì, in modo da non far venire meno il servizio alle famiglie.

Stiamo intanto già lavorando al bando di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il prossimo triennio, come detto, in collaborazione con Piozzo (che ha già convenzione attiva con la Centrale Unica di Committenza di Bra, ndr) e nel capitolato di gara sarà inserita una clausola che disponga il reintegro e il mantenimento degli operatori che già lavoravano a Farigliano".

La distribuzione dei pasti, non potendo più prestare servizio la cuoca, sarà garantita grazie alle maestre e ai collaboratori scolastici.