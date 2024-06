Cuneo Oltrestura, si è conclusa una bella stagione sportiva 2023/24, grazie a tutti!

La stagione sportiva 2023/24 del Cuneo Oltrestura è giunta al termine, segnando la fine di un'annata intensa e ricca di emozioni per tutti i nostri giovani calciatori, gli allenatori e la società. Questa settimana rappresenta l'ultima occasione per gli allenamenti e, in particolare, un'opportunità speciale per conoscere meglio i ragazzi, i mister e l'intera struttura del Cuneo Oltrestura grazie agli allenamenti a porte aperte.

“Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento a tutti i ragazzi che, con impegno e dedizione, hanno contribuito a rendere memorabile questa stagione sportiva. Ogni allenamento, ogni partita e ogni torneo sono stati un momento di crescita e di divertimento, grazie all'entusiasmo e alla passione che ciascun giovane calciatore ha portato in campo” queste le parole di tutto lo staff dirigenziale, dei mister e della segreteria.

Durante la stagione, il Cuneo Oltrestura ha partecipato a numerosi tornei e partite amichevoli in varie località, sia in piccoli paesi che in città importanti. Tra questi eventi spiccano:

Verona: un'importante competizione che ha visto i nostri ragazzi confrontarsi con squadre di alto livello, mettendo in mostra le loro capacità e apprendendo preziose lezioni dal campo.

Torino: una partita amichevole con il Torino, disputata nella città piemontese, ha rappresentato un'opportunità unica per i ragazzi del 2014 di confrontarsi con una realtà professionistica.

Borgio Verezzi e Celle Ligure: tornei che hanno permesso ai ragazzi di vivere esperienze sportive e culturali, arricchendo il loro percorso di crescita.

Centallo, Racconigi e Moretta: partite e tornei che hanno consolidato il nostro spirito di squadra e rafforzato le amicizie tra i giovani calciatori.

Boves, Madonna dell'Olmo, San Rocco, Scarnafigi, Murazzo: questi incontri hanno contribuito a mantenere alta la motivazione e l'entusiasmo dei nostri atleti, anche nei momenti più difficili.

Abbiamo organizzato la terza edizione della Young CUP 2024 dislocata nelle frazioni di Cuneo: San Benigno, Roata Rossi e San Pietro del Gallo alla quale hanno partecipato 24 società con 77 squadre iscritte e 1200 ragazzi presenti.

“La stagione sportiva del Cuneo Oltrestura è stata caratterizzata dalla voglia di giocare e divertirsi, un elemento che abbiamo sempre cercato di mettere in primo piano. Vincere è stato sicuramente motivo di grande soddisfazione, ma anche le sconfitte ci hanno insegnato molto, spingendoci a migliorare e a lavorare ancora più duramente”

“Abbiamo avuto l'opportunità di vedere i nostri ragazzi crescere, non solo come atleti, ma anche come persone. Il loro spirito di squadra, la loro capacità di affrontare le sfide e la loro passione per il calcio sono stati fonte di ispirazione per tutti noi”.

In questa ultima settimana di allenamenti, invitiamo tutti i ragazzi interessati e le loro famiglie a partecipare agli allenamenti a porte aperte. Questo è il momento perfetto per conoscere meglio il Cuneo Oltrestura, incontrare gli allenatori e i giocatori, e scoprire i valori che ci guidano: lealtà, sportività, amicizia, mentalità positiva e rispetto.

Gli allenamenti a porte aperte rappresentano un'occasione preziosa per vedere da vicino come lavoriamo, capire la nostra filosofia e sentire l'atmosfera accogliente che caratterizza la nostra società.

Finiamo questa stagione con il cuore pieno di gratitudine e soddisfazione ma già guardiamo avanti, pronti a iniziare una nuova annata sportiva ancora più entusiasmante. Gli allenamenti per la stagione 2024/25 inizieranno a fine agosto e siamo certi che sarà un altro anno ricco di sfide, successi e momenti indimenticabili.

“Non possiamo concludere senza un ringraziamento speciale a tutti i genitori, i tecnici, gli accompagnatori e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa stagione. Il vostro supporto e la vostra dedizione sono stati fondamentali per il successo del nostro progetto”.

Grazie a tutti e arrivederci a fine agosto per dare il via a un'altra fantastica avventura con il Cuneo Oltrestura!

Per maggiori informazioni è possibile contattare Carlo Pressendra (340 230 8019), Alessandro Casalegno (333 478 4817) o Emiliano Rosso (335 771 9449).

Sito internet - https://cuneoltrestura.it/

Facebook - https://www.facebook.com/profile.php?id=100083923188659

Instagram - https://www.instagram.com/cuneo_oltresturasc/