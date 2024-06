Come raggiungere l'Aeroporto di Torino Caselle da Cuneo

Stai pianificando le tue vacanze e devi raggiungere l'Aeroporto di Torino Caselle partendo da Cuneo? Allora sappi che hai diverse opzioni per arrivarci comodamente. In questa guida, vedremo insieme le varie possibilità, così che tu possa scegliere quella più in linea con le tue necessità. Iniziamo!

Da Cuneo a Torino Caselle: auto, treno o bus?

Tra tutti i modi per raggiungere da Cuneo l'aeroporto di Torino Caselle troviamo in sostanza:

l'auto o il taxi;

il treno;

il bus.

Auto

Se preferisci viaggiare in auto, puoi prendere l’A33 in direzione di Asti, poi l’A21 e infine l’A6 verso Torino. Metti in conto che la durata del viaggio sarà di circa 1 ora e 30 minuti, a seconda del traffico. Tieni presente anche che parcheggiare all'aeroporto può essere dispendioso, soprattutto per soste lunghe.

Stessa strada sarà quella che percorrerai nel caso in cui preferissi chiamare un taxi o noleggiare un'auto con conducente (dalle tariffe sicuramente più elevate).

Treno

Un'altra opzione è prendere un treno che dalla stazione di Cuneo ti porta fino alla stazione di Torino Porta Susa. Il viaggio in treno dura circa 1 ora e 30 minuti, a seconda del tragitto. Da Torino Porta Susa, puoi poi approfittare del servizio navetta offerto da Flibco: il pullman Torino Caselle , in partenza da Corso Vittorio Emanuele II. La tratta che ricopre la distanza da Torino all’aeroporto, utilizzando questo servizio, sarà di soli 25 minuti, la più veloce e comoda in assoluto.

Bus

Ci sono anche vari servizi di bus che collegano Cuneo a Torino. Una volta a Torino, puoi prendere pure in questo caso lo shuttle Flibco per l'aeroporto di Caselle, per arrivare in tempo e iniziare la tua vacanza.

Il servizio Flibco per chi cerca puntualità, comfort e sostenibilità

Flibco, come anticipato, offre un collegamento diretto dal centro di Torino all'Aeroporto di Torino Caselle in soli 25 minuti. Questa è una scelta eccellente per diversi motivi.

Il primo: si tratta di un servizio estremamente puntuale e veloce. Questi bus sono infatti particolarmente attenti alla puntualità e grazie alle loro tratte dirette ti consentono di arrivare in perfetto orario in aeroporto. Gli shuttle partono molto di frequente, per cui non dovrai nemmeno aspettare a lungo prima di poterne prendere uno. Per di più, le tratte dirette da Torino Centrale a Torino Caselle ti consentono di arrivare in aeroporto in meno tempo rispetto ad altre opzioni.

Il secondo: gli shuttle sono dotati di ogni comfort. Avrai a tua disposizione il servizio Wi-Fi gratuito a bordo e avrai un posto a sedere sufficientemente spazioso. Inoltre, potrai sempre portare con te i tuoi bagagli gratuitamente.

Il terzo: si tratta di una delle migliori scelte eco-friendly che potresti fare. Scegliere di viaggiare in bus è di per sé una soluzione sostenibile perché ti consente di:

spostarti con un mezzo condiviso da altre persone;

ridurre il numero di veicoli in circolazione;

decidere di non stampare il tuo biglietto e di usare invece il biglietto elettronico.

Anche la prenotazione è piuttosto intuitiva. Ti basterà infatti acquistare il tuo ticket online sul sito e successivamente riceverai una mail con il link del tuo biglietto, da stampare o usare in versione digitale.