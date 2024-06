Casoni (FdI): "Grazie a tutti gli elettori che hanno riposto fiducia in Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Fratelli d’Italia"

Il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia, William Casoni, esprime grande soddisfazione per i risultati

ottenuti da Fratelli d’Italia in Provincia di Cuneo per le Consultazioni elettorali Europee, Regionali e Comunali

che si sono svolte l’8 e il 9 giugno.

Si parte dalle importantissime elezioni europee nelle quali Fratelli d’Italia ha totalizzato in Provincia di Cuneo

una percentuale elevatissima il 34,71%, (pari a 94261 voti) superando di oltre 3 punti il lusinghiero 31,40%

già ottenuto in occasione delle ultime elezioni politiche. Grazie anche al massiccio numero di voti espressi in

Provincia di Cuneo, la competizione europea ha visto eletto con 34.000 preferenze l’eurodeputato Giovanni

Crosetto, fortemente sostenuto dal partito insieme all’ l’europarlamentare Carlo Fidanza, eletto con oltre

50000 voti di preferenza. Anche se non eletta ha ottenuto un eccellente consenso la candidata cuneese alle

Europee Federica Barbero, che in Provincia di Cuneo ha ottenuto oltre 3500 voti di preferenza e oltre 6000

in tutta la circoscrizione elettorale.

Il dato fondamentale del gradimento di Fratelli d’Italia in Provincia di Cuneo è che oltre 20.000 persone hanno attribuito la preferenza alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Anche per le elezioni Regionali è confermato un ottimo consenso per Fratelli d’Italia, con 52.000 voti, esito

che ha concretizzato l’elezione di Paolo Bongioanni, già consigliere uscente, con oltre 5500 preferenze.

Molto positivo anche il risultato dei candidati della lista che hanno ricevuto un consistente numero di voti di

preferenza (Barbero 2967, Tarasco 1815, Russo 1297, Tassone 1201), ottenendo una risposta molto

soddisfacente da tutto il territorio cuneese. Anche il cuneese Claudio Sacchetto, candidato nel “listino

regionale” con tutta probabilità, non appena varata la nuova Giunta Regionale, entrerà a far parte del nuovo

Consiglio Regionale, cosi come, in base alla nuova legge elettorale, con l’ingresso in Giunta di Paolo

Bongioanni subentrerebbe anche Federica Barbero. Quindi per la Provincia di Cuneo Fratelli d’Italia, con tutta probalilità, registrerà ben 3 consiglieri e un assessore regionale.

Anche per le elezioni comunali molti dirigenti di Fratelli d’Italia hanno ottenuto un forte consenso e sono

stati eletti o confermati sindaci nei loro comuni: Alberto Deninotti (Coordinatore Gioventù Nazionale –

Fratelli D’Italia Cuneo) nuovo sindaco nel Comune di Marene, Fabio Mottinelli (presidente Circolo FdI di Ceva) eletto nuovo sindaco nel Comune di Ceva, Marco Bailo (consigliere provinciale) confermato sindaco nel comune di Magliano Alpi.

Molti altri sindaci iscritti o simpatizzanti di Fratelli d’ Italia sono stati eletti o confermati nei comuni del cuneese. In molti comuni per la prima volta sono stati eletti consiglieri di Fratelli d’Italia in particolare a Fossano, che ha registrato 3 nuovi consiglieri comunali di cui alcuni ricopriranno ruoli esecutivi nella nuova giunta. Anche a Saluzzo è stato eletto, in minoranza, un nuovo consigliere Comunale.

Insomma una grande soddisfazione per il Partito che ora conta rappresentanti in quasi tutti i comuni del

cuneese.

Aggiunge il Presidente provinciale di FdI, William Casoni: “Un mio particolare ringraziamento a tutti coloro

che si sono candidati nelle nostre liste o liste civiche, ai circoli di FdI della Provincia di Cuneo, ai tesserati e

simpatizzanti, che hanno supportato con entusiasmo la competizione e si sono attivati per il conseguimento

dello splendido risultato. Fratelli d’Italia è il primo partito della nazione, il primo partito in Piemonte, il primo partito in Provincia di Cuneo con una percentuale superiore a quella nazionale. Grazie a tutti gli elettori che hanno riposto fiducia in Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Fratelli d’Italia".