Azione, delegazione guidata dall'albese Giacomo Prandi in partenza per l'Ucraina

“Con la missione del gruppo piemontese che dall’8 al 12 maggio si recherà in Ucraina per una serie di incontri politici e istituzionali dal forte valore culturale e umanitario, Azione conferma ancora una volta il proprio sostegno alla popolazione ucraina attraverso gesti concreti a favore delle comunità e dei territori colpiti".

Così la segretaria regionale di Azione Piemonte, Daniela Ruffino, commenta l'iniziativa che vedrà impegnata una delegazione guidata dall'albese Giacomo Prandi, vicesegretario regionale, e composta anche da Massimo Giachino, coordinatore cittadino di Azione Alba, e da Luca Foglino, responsabile dell’Organizzazione Provinciale di Azione Cuneo,

Per Ruffino l'iniziativa "rafforzerà l’attenzione nei confronti di una terra impegnata a difendere la propria libertà, ribadendo l’impegno sui progetti per la ricostruzione e su importanti interventi umanitari, come la consegna, da parte della delegazione di Alba, di alcuni fondi raccolti per sostenere le spese umanitarie della comunità locale di Bucha. Lo scorso mese ho avuto modo di portare personalmente la mia solidarietà alle popolazioni affrante dalla guerra, raccogliendo le testimonianze dei rappresentanti istituzionali locali, in particolare nella regione del Kharkiv. È nostro dovere continuare a sostenere la popolazione ucraina e per questo ringrazio i rappresentanti di Azione che, ancora una volta, si fanno portatori di valori solidali nei confronti di chi ha bisogno”, conclude Ruffino.