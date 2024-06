Neive, il primo Consiglio comunale non sarà in municipio: "Saremo più vicini ai cittadini"

Il sindaco Paolo Piccinelli ha convocato il primo consiglio comunale a Neive per giovedì 20 giugno alle ore 21 presso l'auditorium di San Giuseppe. "Ogni tanto faremo delle riunioni fuori dai locali del municipio per essere più vicino ai neivesi".

La vicinanza, il dialogo il contatto, la condivisione sono stati gli elementi portanti della campagna elettorale del primo cittadino, avvocato, per più di 30 anni carabiniere, figlio di Franco, scrittore e giornalista, che a Neive è stato un'istituzione.

Sulla sua squadra era stato molto preciso: "Abbiamo coinvolto diverse professionalità, tra cui anche persone con esperienze ventennali presso l'amministrazione comunale di Neive. Abbiamo chiamato dei giovani, insieme a professionalità che sono molto vicine al mondo della scuola".

Tra i settori in cui ha promesso di lavorare come priorità la riqualificazione del Centro sportivo, una maggiore funzionalità di piazza Borgonuovo, la sicurezza delle contrade e un'attenzione maggiore agli anziani non solo dal punto di vista aggregativo, ma "attraverso la realizzazione di un polo sanitario nel quale magari far convergere tutti i medici di base presenti sul territorio".

La lista dei consiglieri eletti in consiglio

Insieme per Neive (Piccinelli sindaco): Luisa Boffa (68), Paolo Cittadino (25), Maurizio Giacosa (49), Antonella Marasso (62), Matteo Marenco (66), Alessandro Nebiolo (55), Bruno Rivetti (55), Silvana Trajanovska 29.

Siamo Neive (Ghella sindaco): Annalisa Ghella e Salvatore Lorusso (56)

Neive sì per i neivesi (Bordino sindaco): Francesco Bordino e Stefano Penna (36)