A Propaganda Live si parla del caso Sanfront con Targato Cn

Non poteva passare inosservato il caso di Sanfront, commissariato per 622 schede nulle alle elezioni dell'8 e 9 giugno. Una vicenda trattata nel programma di La 7 “Propaganda Live” dal conduttore Diego Bianchi, in arte Zoro: “Mi immaginavo una grande storia, la cattiveria di andare là e annullare il voto, poi mi sono informato e sono arrivato a giornalisti locali”.

Zoro ha contattato la nostra redazione per capire le dinamiche del paese della Valle Po, poi ha citato la riconferma dei sindaci dell'alluvione: Giorgio Ferraris a Ormea e Massimo Riberi a Limone Piemonte.