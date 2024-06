Roccaforte Mondovì: inaugurato il Museo Comunale con una Mostra sugli Alpini

Ieri (15 giugno) è stato inaugurato il Museo Comunale di Roccaforte Mondovì, un nuovo spazio dedicato alla storia e alla cultura del territorio. Il museo è stato curato dall'associazione "Radici Roccaforte" con la collaborazione di tutti i volontari del paese e dell'amministrazione comunale.



L'obiettivo del museo è quello di raccogliere i cimeli del territorio per ricordare gli avvenimenti, le storie e le vite dei nostri predecessori attraverso gli oggetti che ancora troviamo nelle case del paese. Il museo vuole essere un luogo di incontro e di memoria per tutta la comunità, un luogo dove le nuove generazioni possano scoprire le loro radici e dove i più anziani possano rivivere i ricordi del passato.



L'occasione per l'inaugurazione è stata la presenza degli Alpini in paese per la loro Adunata. Per questo motivo, la prima mostra del museo è dedicata proprio ai cimeli degli Alpini, con oggetti e fotografie che raccontano la storia di questo corpo militare e il suo legame con Roccaforte Mondovì.



"Siamo molto orgogliosi di aver inaugurato il nostro museo", ha dichiarato il presidente Alessandro Rulfi dell'associazione "Radici Roccaforte". "Questo è un sogno che si avvera per tanti di noi e che rappresenta un importante passo per la valorizzazione della nostra storia e della nostra cultura. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del museo, dai volontari all'amministrazione comunale, agli Alpini".