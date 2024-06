Terra, cielo e altre storie: al via la nuova rassegna itinerante con il documentario d'autore con Remo Schellino

"L'iniziativa - spiega Remo Schellino - si pone l’obbiettivo di divulgare il documentario d’autore nei piccoli paesini delle Langhe, del Roero, dell’astigiano e delle Valli cuneesi dove il cinema non è mai arrivato. Il proiezionista/regista e il pubblico uniscono le forze per creare comunità. Raccontare un paese, un ricordo, una tradizione ormai perduta. Raccontare il volto, l’atmosfera, la gente che vive e quella che deve sopravvivere. Un compito immane e nello stesso tempo importante per capire, per approfondire."