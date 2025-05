Spazzamondo 2025: la Granda risponde presente con grande entusiasmo [FOTO]

Un fiume di entusiasmo arancione che è sceso in provincia per rendere ogni angolo più pulito e a misura della collettività. Volontari, giovanissimi, anziani, semplici cittadini si sono armati di spirito civico e hanno lavorato insieme per l'ambiente.

Oltre 170 comuni della provincia di Cuneo e più di 10 mila cittadini. Sono i numeri, destinati ad aumentare nel bilancio finale, dell'edizione 2025 di Spazzamondo, la campagna di cittadinanza attiva promossa dalla Fondazione CRC. Dal 2021 a oggi, grazie a Spazzamondo, sono state raccolte oltre 107 tonnellate di rifiuti, con un risparmio ambientale stimato in 131 tonnellate di CO₂.

Partecipare a Spazzamondo significa contribuire in prima persona a una rete concreta di cambiamento. “Il 70% dei rifiuti marini proviene infatti dalla terraferma: agire a monte, prima che plastica e microplastiche si disperdano nei fiumi, significa proteggere anche le acque marine e la flora e la fauna che le abitano. Solo il 6% dei rifiuti che finiscono in mare galleggia: il resto affonda o rimane sospeso in acqua. Ecco perché la raccolta dei rifiuti urbani, anche quelli nascosti tra l’erba o dimenticati da anni, è oggi un gesto prezioso” sottolinea Roberto Cavallo, di Cooperativa Erica, partner scientifico di Spazzamondo.

Invitiamo i lettori ad inviarci le foto relative alla loro partecipazione all'iniziativa (scrivendo a direttore@targatocn.it): saranno pubblicate su Targatocn e Lavocedialba

