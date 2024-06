Centallo: le fiabe del mondo raccontate ai bimbi della scuola dell’Infanzia

A conclusione del progetto ‘Bibliomondo’ nei locali della scuola dell’Infanzia di Centallo sono state lette sei fiabe, favole e filastrocche in sei lingue diverse: una per ogni sezione.

All’ultimo incontro era presente Stefania Magnaldi dirigente dell’Istituto comprensivo di Centallo con il vicesindaco di Centallo Antonio Panero.

A leggere i brani sono stati alcuni genitori, nonni e zii dei piccoli allievi che si sono prestati su invito delle insegnanti e hanno trasmesso a tutti un “pezzo” della loro tradizione ucraina, indiana, albanese, araba e rumena.

Non poteva mancare anche la tradizione piemontese che è giunta ai bimbi tramite la lettura di filastrocche e con un bellissimo intervento musicale sul finire della mattinata.

Nonno Giovanni, accompagnato dalla sua fisarmonica, insieme ad Attilio che suonava la chitarra, e con la splendida voce di mamma Alessia, hanno riempito il salone di buona musica piemontese cantando alcuni brani musicali quali ‘La Monferrina’, ‘La bela Gigu-gin’, ‘Quel mazzolin di fiori’, ‘Piemontesina bella’ e ‘L me pais’: un canto in piemontese che parla di Centallo al quale è seguita la relativa traduzione in italiano.

Grazie ad un progetto specifico e a molte donazioni è stata allestita nella scuola primaria una biblioteca con libri in diverse lingue: albanese, rumena, araba, francese, inglese, spagnola, portoghese, indiana, greca, russa, ucraina, da qui è nata l’idea del progetto ‘Bibliomondo’.

“Questo progetto – spiegano i referenti - è partito a inizio anno scolastico con un prestito di libri, ogni mese dedicato ad una sezione diversa. La scelta è stata fatta per dare ai genitori la possibilità di leggere in famiglia un libro nella propria lingua d’origine, e quando il libro è stato portato a scuola, i bambini hanno potuto raccontare ai compagni le storie che hanno letto a casa.

Questi libri sono una ricchezza multiculturale, i bambini possono osservare le differenti grafie e conoscere le diversità attraverso le narrazioni dei racconti ed è per questo motivo che l’iniziativa ha riscosso molto successo e ci auguriamo che possa essere ripetuta anche il prossimo anno scolastico”.