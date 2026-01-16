Chiusa di Pesio apre il dialogo con giovani e famiglie

L’amministrazione comunale di Chiusa di Pesio lancia una nuova stagione di ascolto e partecipazione attiva rivolta alle giovani generazioni e alle famiglie che quotidianamente vivono la Valle Pesio.

Venerdì 30 gennaio, alle 19:30 spazio alla Generazione Z (14-29 anni), il primo appuntamento dedicato interamente ai giovani nati tra il 1997 e il 2012. L’incontro si terrà al primo piano della Biblioteca Civica "Ezio Alberione", recentemente riqualificato grazie al bando "Spazio Giovani" della Fondazione CRC.

L'evento, strutturato come un apericena informale, ha l’obiettivo di dare voce diretta ai ragazzi: quali sono i loro bisogni reali? Quali le aspettative verso il paese? Cosa possono fare loro stessi per animare la comunità? “Il recupero del primo piano della biblioteca è la prova tangibile del nostro impegno nell’attrarre risorse esterne a beneficio della collettività”, spiega la vicesindaca Daniela Giordanengo. “Abbiamo creato il guscio, ora spetta ai giovani riempirlo di contenuti. Non vogliamo calare decisioni dall’alto, ma mettere a disposizione strumenti e ascolto per realizzare le loro idee”.

Il secondo incontro si terrà lunedì 2 marzo alle 21, sempre al primo piano della Biblioteca Civica “Ezio Alberione”. L’appuntamento è rivolto ai genitori di bambini e ragazzi in età scolare (fascia 0-14 anni).

L’amministrazione presenterà una panoramica dei servizi già attivi (micronido in costruzione, pre ingresso e doposcuola Officina Collega-Menti attivo per infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e aprirà un tavolo di confronto su come continuare a migliorare l’offerta. Il focus sarà duplice: il benessere di bambini e ragazzi e la necessità di agevolare la conciliazione tra vita privata e lavorativa delle famiglie.

"Per la prima volta nella storia del nostro paese, in questi anni siamo riusciti a proporre un’offerta strutturata di doposcuola per l'infanzia, la primaria e la secondaria primo grado", prosegue la vicesindaca. "Ora vogliamo capire, insieme ai genitori, come far evolvere questi servizi perché siano sempre più rispondenti alle loro necessità".