Centallo, l'Ufficio Postale chiude per lavori: clienti dirottati a Tarantasca

Il Comune di Centallo informa la cittadinanza che l’Ufficio Postale di Via Ospedale 11, resterà chiuso al pubblico dal 5 febbraio al 26 febbraio 2026.

La chiusura si rende necessaria per consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, iniziativa volta al potenziamento e alla modernizzazione dei servizi offerti alla popolazione.

Durante l’intero periodo, la clientela potrà rivolgersi all’Ufficio Postale di Tarantasca, di Via Vittorio Veneto 58, che osserverà i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle ore 8:20 alle 12:45. Presso questo ufficio sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare tutte le principali operazioni postali.

L’Ufficio Postale di Centallo riaprirà al pubblico il 27 febbraio 2026, salvo eventuali imprevisti, dei quali sarà data tempestiva comunicazione.