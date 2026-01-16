 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 16 gennaio 2026, 14:54

Centallo, l'Ufficio Postale chiude per lavori: clienti dirottati a Tarantasca

Dal 5 al 26 febbraio saranno svolte opere di riammodernamento dell'ambito del Progetto Polis

Centallo, l'Ufficio Postale chiude per lavori: clienti dirottati a Tarantasca

Il Comune di Centallo informa la cittadinanza che l’Ufficio Postale di Via Ospedale 11, resterà chiuso al pubblico dal 5 febbraio al 26 febbraio 2026. 

La chiusura si rende necessaria per consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, iniziativa volta al potenziamento e alla modernizzazione dei servizi offerti alla popolazione. 

Durante l’intero periodo, la clientela potrà rivolgersi all’Ufficio Postale di Tarantasca, di Via Vittorio Veneto 58, che osserverà i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 alle 13:45 e il  sabato dalle ore 8:20 alle 12:45. Presso questo ufficio sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare tutte le principali operazioni postali. 

L’Ufficio Postale di Centallo riaprirà al pubblico il 27 febbraio 2026, salvo eventuali imprevisti, dei quali sarà data tempestiva comunicazione.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium