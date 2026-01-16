Saluzzo, 10.700 iscritti al Fitwalking del cuore: si parte con o senza pioggia [FOTO]

Pioggia o non pioggia, le condizioni meteo non annulleranno il 23° Fitwalking del cuore a Saluzzo, al via domenica 18 gennaio alle 10 in piazza Cavour. Pronti quindi (anche con ombrello, mantellina e cappuccio) a partire per i tre percorsi proposti: i 6, i 10 e i 13 chilometri degli itinerari nella ex Capitale del Marchesato, Manta e Verzuolo.

Sono ad oggi 10.730 i pettorali venduti, a cui si aggiungeranno quelli delle iscrizioni prima della partenza. Lo scorso anno erano 11.512 in totale e i contributi erogati sono stati di 57.822 euro.

Come da 23 anni, tutto il ricavato verrà distribuito alle associazioni e scuole che hanno presentato i loro progetti da sostenere. I soldi delle iscrizioni raccolti prima della partenza, andranno invece all’associazione Papa Giovanni XXIII.

Sono 51 le realtà associative e scolastiche di questa edizione della camminata sportivo-solidale, che registra così un incremento di progetti rispetto alla scorsa edizione (erano 45) e alcune new entry da segnalare come: la Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo Fossano Ets, A.P.I. Stom LA GRANDA O.d.V. ed il Gruppo Scout Saluzzo 1.

Alta anche la partecipazione delle scuole con diversi plessi scolastici dell’IC Moretta e con l’IC Saluzzo, l’IC Venasca-Costigliole, l’IC Sanfront-Paesana, l’IC Revello e l’IC Chiusa di Pesio-Peveragno, a dimostrazione di come il bacino di utenza della manifestazione sia sempre più ampio. Partecipano anche alla raccolta iscrizioni due associazioni di Torino l’ASD Camminatorino e A.P.R.I. Aps Ets ( https://www.scuolacamminosaluzzo.it/fitwalking-del-cuore) .

I numeri evidenziano la valenza sociale dell'evento e l’impatto sul territorio. Nelle 22 edizioni precedenti sono stati devoluti più di 800.000 euro, contributi in larga parte utilizzati per finanziare iniziative locali e all’estero sostenute da realtà del saluzzese.

“Questo è il cuore della manifestazione da sempre molto partecipata e sostenuta - sottolinea Maurizio Damilano, leggendario marciatore italiano, oro olimpico a Mosca 1980 nella 20 km della marcia, fondatore della Scuola di marcia e del cammino con il gemello Giorgio, insieme ideatore del Fitwalking e della manifestazione -. Unisce fin dalla sua ideazione sport, festa animata, valorizzazione del territorio e solidarietà, non avendo lo scopo del profitto e restituendo tutto in beneficenza".

Prevenzione osteoporosi

Un evento che promuove salute e prevenzione. Domenica, dalle 9 alle 12 presso Palazzo Italia (Piazza Cavour 12 al 1° piano), il Lions Club Scarnafigi – Piana del Varaita organizza in collaborazione col servizio di Diabetologia Endocrinologia territoriale dell’Asl Cn1 un punto d’incontro informativo ad accesso libero per rispondere a quesiti sul tema della prevenzione di una malattia silente ed insidiosa qual è l’osteoporosi dal titolo: "Prevenire l’osteoporosi, la corretta alimentazione e l’attività motoria". Sarà a disposizione personale medico qualificato.

La camminata è aperta anche quest’anno agli amici a 4 zampe e si basa su molte collaborazioni. Tra queste, quella con la Confcommercio nell’obiettivo duplice di sostenere il commercio di vicinato e di promuovere iniziative di solidarietà. ASCOM Saluzzo farà un omaggio a chi completerà la scheda con cinque timbri (corrispondenti a cinque acquisti presente all’interno del pacco gara da ritirare il giorno del Fitwalking) da presentare per ricevere il premio presso la sede in via Torino n°44/A.

Altra importante collaborazione è quella con la compagnia ferroviaria Arenaways, che da Savigliano o Cuneo, come dalle stazioni intermedie farà viaggiare gratis chi ha il pettorale del Fitwalking. Domenica 18 gennaio debutta infatti il "treno del cuore".

Start alle 10, ma dalle 9 preparazione e animazione seguite dallo speaker ufficiale (lo è da 19 anni) del Fitwalking del cuore: Andrea Caponnetto. Sui suoi canal social gira il messaggio d'invito per i più piccoli: "Quest’anno per la foto di copertina vogliamo in prima fila i bambini". Si invitano inoltre i partecipanti a inviare foto e immagini al numero Whatsapp 338 6151466 , per la parata delle immagini più belle.

La manifestazione che interesserà Saluzzo, Manta e Verzuolo impone modifiche alla viabilità.

A questo link il percorso e le ordinanze del Comune di Saluzzo e del Comune di Manta: https://www.scuolacamminosaluzzo.it/fitwalking-del-cuore

Alla partenza è annunciata la presenza di autorità comunali, sportive e quella dell’Assessore allo sport e turismo della Regione Paolo Bongioanni.