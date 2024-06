Cuneo, abbattuti cinque alberi del viale di Spinetta: Lauria chiede conto alla giunta

Sono stati abbattuti ieri – lunedì 17 giugno alle 13 – cinque degli alberi che compongono il viale d’ingresso alla frazione Spinetta di Cuneo. A darne notizia il consigliere comunale Beppe Lauria, che ha prodotto un’interpellanza specifica sull’argomento.



Abbattimento che – specie a pochi giorni di distanza dalla grande mobilitazione prevista per venerdì 21 giugno a partire dalle 16 – si lega indissolubilmente con quelli, previsti, dei dieci cedri dell’Atlante di piazza Europa: questione sulla bocca di tutta la città ormai da settimane, dopo la presentazione del progetto di riqualificazione dell’amministrazione comunale che, appunto, vedrebbe scomparire le piante.



“Perché gli alberi di Spinetta sono stati abbattuti? Erano davvero malati tanto da costituire una minaccia? - si chiede il consigliere, nell’interpellanza - C’è una volontà di disfarsi degli alberi, ancorché non malati, presenti in città? Se mai esistesse un problema con gli alberi urbani, è questo il modo di affrontarlo?”



Se ne parlerà nel Consiglio comunale di giugno.