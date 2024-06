La Morra, il 24 giugno il consiglio comunale: "Raccoglieremo le sollecitazioni di tutti i cittadini"

Anche La Morra guarda avanti dopo l'esito delle elezioni comunali. Il sindaco Marialuisa Ascheri ha convocato il consiglio comunale per lunedì 24 giugno.

Ecco la lista dei consiglieri eletti: Cristina Borgogno, Massimo Guarena, Pietro Viglino, Lucia Boffa, Alessandra Arlorio, Guido Camia, Isacco Costamagna, Germano Giachino, Paolo Gazzera, Gianni Oberto.

"La nostra ambizione e la nostra speranza erano quelle di proseguire il lavoro che abbiamo iniziato in questi anni e concretizzare nuovi progetti per il futuro di La Morra. Ora possiamo farlo. Quando ci sono le elezioni il paese si divide sulle persone, ma le necessità, le opere, i progetti e gli obiettivi sono di tutta la comunità e per questo devono essere condivisibili, modificabili e integrabili e su di essi bisogna convergere tutti insieme. Il compito di un sindaco e di tutta l’amministrazione è quello di rappresentare tutti, riunificare le parti, raccogliere le indicazioni, le sollecitazioni dei cittadini e delle associazioni e lavorare per realizzarle al meglio", le parole del primo cittadino.

Nel programma quinquennale sono state evidenziati importanti interventi per il patrimonio architettonico: quelli relativi alla Scuola primaria e secondaria in piazza Castello con il completamento dei lavori, quelli della Cantina comunale attuale che, dopo il cambio sede nell’ex ristorante Belvedere si vuole destinare alla scuola e alla Biblioteca civica don Rubino, oltre alla Scuola dell’infanzia, all’ex sede dell’Avis da dedicare ai giovani e trasformare in centro incontri.