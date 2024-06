A Ceva torna la rassegna "Un libro in giardino"

Nel giardino botanico “Frate Francesco Maria Bono”, nell’ex convento dei Cappuccini a Ceva, dove è in allestimento il Museo del Fungo, si svolgerà la quarta edizione della rassegna letteraria e di incontri con gli autori “Un libro ... in giardino”.

Organizzano i volontari del Gruppo Micologico Cebano e dell’associazione “Ceva nella Storia”. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Gli appuntamenti avranno luogo il mercoledì, con inizio alle 18.



Ecco svelato il calendario degli incontri con autori di fama nazionale (e non solo) alternati ad altri d’impronta più territoriale.





MERCOLEDÌ 3 LUGLIO. Christian Greco presenta “Alla ricerca di Tutankhamun”. Ospite la presidente del Museo Egizio, Evelina Christillin.

Egittologo di fama internazionale, Greco è dal 2014 direttore del Museo Egizio di Torino, di cui ha guidato il grande progetto di rinnovamento. Dal 2014, assieme a Lara Weiss, dirige la missione italo-egiziana a Saqqara in Egitto, che investiga un gruppo di tombe del Nuovo Regno, tra cui quella di Horemheb. Nel 2023 la missione ha annunciato la scoperta della tomba di Panehsy, responsabile del tempio del dio Amun.



MERCOLEDÌ 10 LUGLIO. Niccolò Zancan presenta “Antologia degli sconfitti”.

Zancan è giornalista e inviato de La Stampa. Nel 2016 ha vinto il premio Mediterraneo con il romanzo Ti mando un bacio (Sperling & Kupfer 2015).



MERCOLEDÌ 17 LUGLIO. Giovanni Quaglia presenta “Valore e valori della comunità nel mondo che cambia”.

Quaglia è stato, fra il resto, presidente della Provincia di Cuneo, presidente della Fondazione Crt, oltre ad aver ricoperto e ricoprire una lunga serie di incarichi di prestigio.



MERCOLEDÌ 24 LUGLIO. Clara e Gigi Padovani presentano “Storie di cioccolato a Torino e in Piemonte”.

Coppia di scrittori del “food writing”, all’attivo oltre 30 libri in sette lingue.



MERCOLEDÌ 31 LUGLIO. Beppe Gandolfo presenta “2023. Un anno in Piemonte”.

Gandolfo è giornalista e corrispondente delle reti Mediaset da Piemonte e Valle d’Aosta.



MERCOLEDÌ 7 AGOSTO. Massimo Panizzi presenta “Confini d’Italia”.

Panizzi è un generale di Corpo d’Armata. Fra i numerosi incarichi, quelli di portavoce e consigliere di comunicazione del presidente del Comitato Militare della Nato e capo dell’Ufficio Comunicazione Strategica dello Staff Militare Internazionale della Nato a Bruxelles, Capo Ufficio Stampa e Comunicazione del Ministero della Difesa, comandante della Brigata Alpina Taurinense. Attualmente è comandante dell’Istituto Geografico Militare.



MERCOLEDÌ 28 AGOSTO. Ester Lanzardo presenta “L’altro giorno ho perso un mondo” e “La carpa e la calendula”.

Lanzardo è una scrittrice del territorio, attenta e sensibile interprete dei sentimenti profondi delle persone e delle situazioni di disagio.



MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE. Katia Anedda presenta “Prigionieri dimenticati”.

Anedda è la presidente nazionale di “Prigionieri Del Silenzio Onlus”, per la tutela degli italiani detenuti all'estero.



MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE. Nicolò Oppicelli presenta “365 funghi. Un anno di scoperte dalla terra al mi-cielo”.

Oppicelli è micologo professionista, iscritto al Registro nazionale. Direttore scientifico della Mostra nazionale del Fungo di Ceva, giornalista e scrittore.



MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE. Giorgio Raviolo ed Elio Gallo presentano “Cronache e storia di Ceva”.