Chiusa di Pesio investe nella mobilità sostenibile

Il Comune di Chiusa di Pesio ha ricevuto un contributo di 24.900 euro nell’ambito del bando “Percorsi di Sostenibilità – Misura 1B Mitigazione”, promosso dalla Fondazione CRC, finalizzato a sostenere interventi per la mitigazione ambientale e lo sviluppo sostenibile.

Grazie a questo finanziamento, l’amministrazione comunale ha potuto realizzare due interventi significativi: è stata installata una panchina smart per la ricarica delle e-bike, nella centrale Piazza Cavour, dotata di due nuovi punti di videosorveglianza. L’intervento, per un valore di 17.142,22 euro, è stato realizzato dalla Tecno World Group di Cuneo. Inoltre, è stata acquistata una Panda Hybrid, al servizio degli uffici comunali, fornita dalla Concessionaria Stile Srl di Borgo San Dalmazzo, per un valore di 16.165 euro.

Nel pomeriggio di venerdì 25 luglio si è svolta la consegna ufficiale, alla presenza del Consigliere di Amministrazione della Fondazione CRC Mauro Bernardi, del Sindaco Claudio Baudino, del personale dell’Ufficio Tecnico comunale e dei rappresentanti della Concessionaria Stile.

L’Amministrazione comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Fondazione CRC per il prezioso supporto, che consente alla Valle Pesio di compiere un passo importante lungo il percorso verso uno sviluppo più rispettoso dell’ambiente, a beneficio della comunità e dei visitatori.