Cuneo, inaugurata un'area pic-nic intitolata a Marzio Magnaldi

Questa mattina, mercoledì 19 giugno, è stata inaugurata sulla piazza di Madonna dell’Olmo un’area pic-nic intitolata a Marzio Magnaldi. Nato e cresciuto nella frazione cuneese, era dipendente della Croce Rossa ed è mancato quasi due anni fa.

L'area è stata allestita con tavolo, panche e un particolare albero, la sycoparrotia.

Erano presenti la sindaca Patrizia Manassero, il vicesindaco Luca Serale, l’assessore all’Ambiente e Verde pubblico Gianfranco Demichelis.

Marzio Magnaldi era molto conosciuto e benvoluto per il suo carattere estroverso e per le sue doti umane, come anche ricordato nelle parole della sindaca e del vice. All’evento, concordato con con il Comune di Cuneo dalla famiglia Magnaldi, hanno presenziato oltre alle autorità, parenti e amici.

Commosse, la mamma Giovanna e la sorella Monica ringraziano tutti i partecipanti.