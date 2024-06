Rinnovo Rsu alla Sacchetto di Lagnasco: alla Fai Cisl tre rappresentanti su quattro

Gli impianti della Sacchetto di Lagnasco, tra le maggiori realtà nazionali per la produzione di distillati e prodotti a base alcolica (dal sito web aziendale)

Nuova e netta affermazione elettorale per la Fai Cisl Cuneo, che vince le elezioni RSU tenutesi negli scorsi 12 e 13 giugno nello stabilimento dell’azienda Sacchetto Spa di Lagnasco, azienda che rientra tra le maggiori realtà nazionali per la produzione di distillati e prodotti a base alcolica.

I votanti sono stati 82 su 102 aventi diritto, pari all’80,3%. I suffragi per la Fai Cisl sono stati 58, tra voti di lista e di preferenza. Con i 58 voti ottenuti, la Fai Cisl ha eletto 3 rappresentanti su 4 disponibili, ovvero Stefano Astesana, Kysmahell Destratis e Mirko Sandri.

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro ai nostri RSU, ai quali le lavoratrici e i lavoratori Sacchetto hanno convintamente espresso la propria fiducia. Tutta la Fai Cisl Cuneo, a partire dalla Segreteria territoriale, sarà al loro fianco fin da subito per aumentare diritti e tutele in ogni ambito della vita lavorativa, dalle retribuzioni al welfare fino al tema, sempre più sentito, della sicurezza sul luogo di lavoro”, commenta Antonio Bastardi, segretario generale della Fai Cisl Cuneo.

“Non possiamo e non vogliamo farci trovare impreparati di fronte alle molte sfide importanti alle quali siamo chiamati a rispondere in questa epoca storica. Per questo siamo convinti che solo un grande lavoro di squadra tra iscritti, RSU e Segreteria territoriale, possa aiutarci a fornire tutte le risposte e le tutele che le lavoratrici e i lavoratori Sacchetto ci chiedono”.