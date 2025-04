L’associazione per il Turismo Outdoor “Wow” ha approvato il bilancio consuntivo 2024 e quello preventivo 2025

Martedì 15 aprile si è svolta ad Alba, presso la sede dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, l’Assemblea annuale dei Soci per la presentazione e l’approvazione del bilancio consuntivo 2024 e del bilancio preventivo 2025.

L’occasione è stata propizia per condividere le azioni di comunicazione e promozione del turismo outdoor condotte nell'annualità precedente e per delineare insieme quelle future. La novità 2025 è la Borsa del Turismo Outdoor, evento biennale targato Associazione per il turismo outdoor WOW, che si svolgerà il prossimo settembre. La Borsa è l’evento, dedicato agli operatori turistici, per proporre la propria offerta ad un pubblico selezionato di tour operator.

Il 2024 ha visto la Provincia di Cuneo protagonista di fiere specializzate nei settori outdoor e turistici in Italia e all’estero. Da segnalare, l’operazione di comunicazione al centro SportHaus Schuster a Monaco di Baviera con conferenza stampa, presentazione al pubblico e il presidio di un mese, con uno stand dedicato, nel negozio sportivo più famoso della città tedesca. Inoltre, lo scorso anno, sono stati ospitati giornalisti e influencer italiani e stranieri per escursioni all’aria aperta alla scoperta della bellezza di borghi, colline, montagne, città e pianura.

“Si è trattato di una proficua riunione ricca di spunti, di idee e di confronto che concretizzeremo nel prossimo futuro, sia in termini di attività, sia nella ricerca di nuovi soci e nuove risorse” commenta il Presidente dell’Associazione per il Turismo Outdoor Davide Merlino. “Un sentito ringraziamento va all'Assessore Regionale Paolo Bongioanni, nostro Consigliere, che ci premette di avere una visione privilegiata delle azioni messe in campo dalla Regione Piemonte sui temi a noi cari, offrendo la possibilità di poter allineare il nostro operato alle linee guida regionali. Un grazie particolare al Vice Presidente della Fondazione CRC Franceso Cappello perché attraverso le risorse economiche, professionali e umane messe a disposizione dalla Fondazione CRC ci permette di realizzare attività dal grande respiro. Un grazie al rappresentante della Giunta della Camera di Commercio di Cuneo Giorgio Chiesa che, in qualità di esponente dell’Associazione Albergatori ed Esercenti Turistici della provincia di Cuneo ha esposto il punto di vista di chi ogni giorno lavora per offrire un’accoglienza di qualità. Il grazie più grande – conclude il Presidente Merlino - va ai due enti turistici della provincia che rappresentano il nostro braccio operativo, rappresentati all’Assemblea dei Soci dal Presidente Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Mariano Rabino e dal Direttore dell’ATL del Cuneese Daniela Salvestrin".

Per Mauro Bernardi, Presidente dell’ATL del Cuneese: “Il territorio cuneese, con la sua estensione che va dalle Alpi alle colline di Langhe Monferrato Roero attraverso la pianura, rappresenta un patrimonio naturale e paesaggistico di inestimabile valore, caratterizzato da una straordinaria varietà di ambienti che rappresentano una vera palestra a cielo aperto. In questo contesto unico, la promozione dei prodotti e delle attività outdoor riveste un'importanza cruciale per uno sviluppo turistico sostenibile e la valorizzazione del territorio. Negli anni abbiamo lavorato molto in questa direzione, programmando piani di comunicazione coordinati, partecipando a fiere e workshop di settore, ospitando rappresentanti di testate giornalistiche di riferimento italiane ed europee, nonché operatori turistici del settore. Questa è la direzione da seguire per i prossimi anni di lavoro e sono certo che la sinergia tra le forze territoriali possa portare a progettualità di lungo termine in grado di portare benefici all’intera provincia”.

Secondo Mariano Rabino, Presidente Ente Turismo Langhe Monferrato Roero: "L'outdoor è una risorsa preziosa per lo sviluppo turistico della provincia di Cuneo e per i nostri visitatori rappresenta una modalità di fruizione del territorio sostenibile dal punto di vista ambientale ed etico. Attraverso azioni congiunte abbiamo fatto conoscere le nostre colline e montagne in tutta Europa e i risultati si vedono leggendo dati che premiano i nostri sforzi e la qualità di un'offerta turistica d'altissimo livello. Il 2025 è l'anno della Borsa del Turismo Outdoor e ci aspettiamo un grande interesse da parte di media e tour operator italiani ed esteri, oltre ad un sempre più capillare coinvolgimento degli operatori turistici locali".