Dal 1° luglio rincarano biglietti e abbonamenti per bus e treni regionali: previsto un aumento del 3,49%

Sarà di +3,49% l’aumento del prezzo medio di biglietti e abbonamenti per i treni regionali e i bus extraurbani che entrerà in vigore – anche in Granda – a partire dal prossimo 1° luglio.



La decisione arriva dall’Agenzia per la Mobilità piemontese come applicazione di una legge regionale del novembre 2013 per un adeguamento delle tariffe “quantificabile all’inflazione programmata dal Governo nell’anno precedente”. La notizia è stata poi anche ripresa dalla pagina Facebook “Tpl in Granda”.



Di seguito, la tabella per i servizi extraurbani e della conurbazione di Cuneo e delle linee d’integrazione bus/treno tra Busca e Savigliano, per Torino.









Quest’aumento arriva dopo quelli del 2022 di +5,45%, e del 2023 di +5,88%. Risultano – per ora – esclusi dagli aumenti tariffari i servizi urbani di Alba, Bra, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano, che seguono tariffazione comunale.