Maltempo, il Piemonte in allerta gialla. La Granda "si salva", ma non dappertutto

Si salva solo la provincia di Cuneo - anche se non tutta - dall'allerta gialla emanata da Arpa Piemonte per le giornate di oggi e domani.

La Granda è in giallo solo in Valle Po e nella zona collinare al confine con il Torinese. Per la restante parte nessuna allerta, anche se questo non coincide con il bel tempo. Anzi, la mattinata di domani presenta l'instabilità maggiore, determinata in gran parte dall'aria fredda associata alla depressione che valica le Alpi, determinando temporali anche forti, soprattutto sulle aree nord-occidentali. Progressiva riduzione della nuvolosità sulla parte meridionale della regione nel pomeriggio-sera.

Una finestra di sole sabato mattina e poi nuovamente maltempo a partire dal pomeriggio.

Nelle zone interessate dall'allerta gialla potrebbero verificarsi limitate esondazioni dei corsi d'acqua secondari e attivazione di smottamenti e fenomeni di versante.