Morto a 83 anni il professore Piero Bussi: fu tra gli ideatori della "Mangiamanta"

E' morto a 83 anni il professor Piero Bussi, noto docente di Lettere alle scuole medie di Manta, paese che amava molto e dove era stato più volte presidente della Pro loco.

Proprio in questa veste, assieme ad altri volontari, era stato tra gli ideatori della MangiaManta, manifestazione enogastronomica che, da vent'anni, è punto di riferimento per gli eventi locali, con centinaia di partecipanti e una macchina organizzativa ormai rodata.

Bussi, che aveva anche una grande passione per i viaggi, tanto da essere diventato punto di riferimento e organizzatore di tour, aveva anche provato a diventare sindaco, candidandosi contro Roberto Signorile, perdendo la sfida e rimanendo per cinque anni all'opposizione in consiglio comunale.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera alle 19 presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria degli Angeli di Manta. Qui, domani 21 giugno alle 14:30, la celebrazione del funerale, partendo alle 14 dalla “Casa del Commiato Calosso-Demaria” a Saluzzo. Dopo la funzione religiosa la salma proseguirà per il tempio Crematorio di Bra per i riti di cremazione. Le ceneri riposeranno presso il Cimitero di Manta.

Bussi lascia la moglie Angela, i figli Elena e Fra Marco, le sorelle Anna Maria, Rosangela ed Enrica con le rispettive famiglie, i nipoti e la figlioccia Barbara uniti a parenti tutti.

La famiglia informa che eventuali offerte saranno devolute al reparto di Rianimazione dell'ospedale di Savigliano, dove si sono presi cura del defunto con grande umanità.