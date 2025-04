Una squadra di vigili del fuoco di Mondovì è stata impegnata nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 aprile, per l'incendio di una bombola del gas in un'abitazione di via Odassi, a Roburent.

L'allarme intorno alle 18.20: una volta giunti sul posto i pompieri hanno messo sotto controllo la situazione e la situazione in questo momento è stata risolta. Si attende comunque l'arrivo dei tecnici del gas per ulteriori controlli. Non sono segnalati feriti.