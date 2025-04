Controlli stradali ad Alba: quattro veicoli senza assicurazione e tangenziale presidiata

Nel cuore delle giornate più intense per Alba, la Polizia municipale ha intensificato i controlli stradali e il presidio delle principali arterie cittadine, anche in vista del Rally Regione Piemonte, che si concluderà domenica. A fare il punto è l’ispettore Paolo Tosco, coordinatore operativo di numerosi interventi.

“Solo negli ultimi giorni abbiamo rilevato almeno quattro veicoli senza assicurazione e oltre una decina di mezzi non revisionati. In una sola mattinata sono stati sanzionati sei conducenti”, racconta Tosco. “Abbiamo inoltre effettuato controlli su cinture di sicurezza e altri obblighi di legge, in particolare durante i servizi di mercoledì mattina”.

L’attività della Polizia municipale non si è però limitata alle sanzioni: grande attenzione è stata rivolta alla gestione del traffico. “Il grosso del lavoro ha riguardato il cantiere sulla tangenziale, che sta creando disagi soprattutto nella fascia oraria tra le 17.30 e le 19.15. In quel lasso di tempo il personale è costantemente dispiegato per regolare il deflusso”, spiega Tosco.

Tra le zone sotto osservazione spiccano Corso Barolo, da San Cassiano fino a Piana Gallo, oltre ai tradizionali punti caldi: ponte Albertino, ponte Nuovo, ponte Vecchio e corso Cillario, incluso il rondò. “Abbiamo presidiato anche la SP3, con particolare attenzione alle rampe di adduzione alla superstrada. Martedì, ad esempio, si sono verificati rallentamenti importanti che abbiamo cercato di gestire con una presenza costante”. In tangenziale, poi, “due colleghi sono stati impegnati a regolare l’immissione dalla zona del cimitero: molti automobilisti tendevano a inserirsi troppo presto, ignorando la corsia di canalizzazione disponibile e creando così effetti a fisarmonica".

Un lavoro di squadra e di presenza continua, che punta a rendere più fluida la mobilità in una città sempre più viva e attraversata da eventi. “Il nostro obiettivo è garantire sicurezza, ordine e rispetto delle regole. E lo facciamo, ogni giorno, stando tra le persone e sulle strade”.