Pomeriggio costellato da una serie d'incidenti sulle strade della Granda: nessun ferito grave

L'incidente di via Dante Livio Bianco, angolo via Bodina a Cuneo

È stato un pomeriggio costellato da tanti incidenti stradali sulle strade della Granda, per fortuna senza serie conseguenze per gli automobilisti coinvolti.

Intenso lavoro per i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato il primo intervento alle 14,28 a Revello, dove un piccolo furgone è finito contro un palo della luce in via Basse accanto a Geuna Ceramiche. Intervenuta la squadra di Saluzzo, insieme con i tecnici dell’Enel che hanno a loro volta operato per la messa in sicurezza del palo.

Intervento poi per un sinistro a Santo Stefano Belbo, poco prima delle 16, nel quale ha operato una squadra di Alba, mentre poco dopo un camion sotto i 35 quintali è rimasto in bilico in via Comba Riotorto, davanti al civico 37, a Verzuolo. Si è reso necessario l’intervento di una squadra in arrivo da Saluzzo, che ha provveduto a riportare il mezzo sulla carreggiata.

Alle 18,10, sulla SP9 nei pressi di Farigliano, altro incidente senza gravi conseguenze nel quale hanno operato due squadre provenienti da Mondovì e Dogliani.

Infine, pochi minuti prima delle 19 a Cuneo, al semaforo tra via Dante Livio Bianco e via Bodino due autovetture si sono scontrate, probabilmente per una mancata precedenza da parte di uno dei guidatori. Intervenuta una squadra dal comando di Cuneo, insieme con l’ambulanza del 118.

Come detto, nessuno degli automobilisti coinvolti negli incidenti ha riportato ferite serie.