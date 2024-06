Quanti utilizzano PayPal e strumenti digitali a Cuneo?

Negli ultimi anni, i pagamenti digitali sono diventati sempre più popolari e il loro utilizzo è cresciuto in tutto il mondo. Anche Cuneo, ovviamente, non fa eccezione e PayPal, uno dei leader in questo settore, ha visto un trend più che positivo in città. Vediamo le statistiche di utilizzo in tre settori specifici: e-commerce, scommesse online e turismo.

PayPal, come gli altri strumenti di pagamento digitali, è protagonista di una rivoluzione economica di altissimo livello. Scommettere con PayPal, pagare alberghi, vestiti, cibo, farmaci e tutto il resto, è qualcosa di infinitamente grande, impensabile fino a qualche decennio fa. I siti scommesse con PayPal , che accettano come metodo di deposito proprio l’azienda americana, sono sempre più numerosi, così come sono tanti coloro che usano proprio questo sito per poter rateizzare gli acquisti e tanto altro ancora.

Pensiamo, dunque, al mondo dell’e-commerce e quanto, anche a Cuneo e provincia, questo sia uno dei modi più utilizzati per comprare qualcosa di nuovo. Secondo i dati raccolti nel 2023, coloro che, in Italia (e anche nella nostra provincia), hanno utilizzato PayPal come metodo di pagamento principale online sono circa il 45%. Un numero enorme, in aumento di circa il 15% rispetto al 2020, anno in cui, con la pandemia, questo trend ha vissuto la prima grande impennata.

I settori e-commerce in cui PayPal è più gettonato sono abbigliamento, elettronica e beni di consumo. Le piccole e medie imprese, poi, hanno adottato PayPal per facilitare le transazioni online. Questo permette di avere una soluzione conveniente, rapida e sicura per attirare clienti.

Scommesse PayPal: come funzionano

Il settore delle scommesse online è molto popolare anche a Cuneo, così come in tutto il mondo. Negli ultimi dieci anni, grazie anche a software dedicati, sono tanti i siti concessionari che si sono affacciati in rete. Tra di loro, i siti scommesse che accettano PaPal, da qualche tempo azienda quotata in Borsa , sono sempre più numerosi. Circa il 30% degli utenti di azzardo online, nel nostro paese, comunque, sceglie proprio PayPal rispetto a metodi più tradizionali come bonifici bancari e carte di credito

Questa preferenza è dovuta, principalmente, a due fattori: sicurezza e facilità d’utilizzo. Gli utenti, infatti, apprezzano la protezione offerta contro frodi online e, soprattutto, la possibilità di effettuare transazioni rapide senza dover condividere i propri dati. Monitorare, inoltre, quelli che sono i nostri fondi attraverso l’app è molto più semplice e ci permette di controllare le spese in tempo reale.

Come usare PayPal per viaggi e turismo

Cuneo, tra i tanti paesi italiani di grande bellezza, è una destinazione turistica che piace. Ha tutto: storia, cultura, buon cibo, tanto vino, tanta natura. Anche nel settore dei viaggi e del turismo, PayPal ha trovato una giusta applicazioni, facendo transazioni sia per le imprese locali che per i viaggiatori. Le strutture come agriturismi, b&b, hotel, ristoranti, offrono PayPal come opzione di pagamento ed è, in effetti, una delle più utilizzate.

Un aumento significativo, riscontrabile anche nelle nostre zone, dell’utilizzo di PayPal per prenotare alberghi e altro, è rappresentativo di quanto questo tipo di pagamenti siano diventati parte integrante della nostra vita. Il cambiamento più radicale, infatti, al di là dell’uso specifico nei vari settori, è proprio lo scegliere un pagamento digitale rispetto a metodi più usuali e conosciuti.

Il pagamento digitale è diventato così comune che adesso è quasi impensabile ragionare su come fosse la vita prima di questo tipo di comodità, segno che i tempi, nonostante alcuni siano davvero poco avvezzi alla tecnologia, siano tutti votati verso un futuro che più “digital” non si può. E anche a Cuneo, così come in tutto il Piemonte, quello che una volta sembrava essere pure fantascienza è, al giorno d’oggi, la cosa più naturale possibile. Chi di noi non ha comprato un vestito online? Chi non ha giocato una scommessa? Chi non ha acquistato la spesa in rete? Ecco, questo è quello che facciamo ogni giorno, con buona pace di coloro che ancora non sono pronti a quello che verrà.