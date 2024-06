Rinnovare il guardaroba senza spendere un capitale: ecco come fare sfruttando il web

Gli appassionati di moda sono sempre alla ricerca di capi all’ultimo grido e di tendenza. Talvolta, purtroppo, questa passione porta a pagare cifre elevate e, per questo, non è sempre sostenibile. Per fortuna, le soluzioni per rimettere a nuovo il guardaroba senza spendere troppo non mancano, soprattutto se si ricorre alle soluzioni offerte dal web.

Codici sconto e raccolte punti sono degli amici insostituibili per gli amanti dello shopping online. A seconda dei casi, queste soluzioni vengono fornite direttamente dai siti ufficiali dei brand oppure da piattaforme dedicate.

In aggiunta a questi, chi non disdegna sfoggiare capi usati, ma sempre alla moda, può affidarsi ad app e siti dedicati.

Di seguito andremo a scoprire come rinnovare il guardaroba spendendo poco.

Sconti e raccolte punti

Il primissimo metodo che consente di risparmiare sull’acquisto di capi d’abbigliamento e accessori coordinati consiste nel tenere d’occhio gli sconti applicati dai singoli eCommerce o affidarsi a siti che riuniscono in un unico luogo gli sconti dei marchi più importanti.

Nel caso in cui, ad esempio, desiderassi ottenere uno sconto H&M per acquistare quel paio di pantaloni che non riesci a toglierti dalla testa, potresti tenere d’occhio il sito ufficiale e attendere di trovare il capo di tuo interesse scontato. Se invece non vuoi aspettare, vai su piattaforme dedicate, approfitta dello sconto H&M e accumula punti , così da ottenere un duplice vantaggio: ricevere subito a casa a prezzi scontati gli abiti e gli accessori di cui hai bisogno per creare outfit invidiabili e mettere da parte punti per ottenere coupon sconto aggiuntivi o carte regalo per acquistare altri indumenti a prezzi ribassati o a costo zero.

Acquistare capi usati e vintage

Un altro metodo per rinnovare il guardaroba spendendo poco consiste nel puntare su abiti e accessori usati, magari dallo stile vintage. Questo metodo, affiancato agli sconti H&M o di altri eCommerce online, permette di arricchire gli outfit composti da capi e accessori dell’ultima stagione con altri davvero unici e, talvolta, particolarissimi, difficili da trovare e in grado di rendere lo stile decisamente più personale.

In rete sono presenti svariati siti, eCommerce, app e gruppi social che consentono di acquistare abbigliamento usato. Naturalmente, prima di procedere con l’acquisto, è importante accertarsi della serietà del venditore e della sicurezza del metodo di pagamento.

Vendere i propri capi usati per acquistarne di nuovi

Molti di questi spazi virtuali consentono non solo di acquistare abiti usati, ma anche di mettere in vendita i propri. Per rinnovare il guardaroba senza spendere troppo, è possibile sfruttare a proprio vantaggio questa opportunità, mettendo in vendita capi e accessori che si è certi di non usare più, e acquistando, con il denaro ottenuto, abiti nuovi, sempre sfruttando a proprio vantaggio gli sconti offerti da eCommerce e le raccolte punti.

Rinnovare il guardaroba online: attenzione alle spese di spedizione

Per dare nuova vita al proprio guardaroba sfruttando le opportunità offerte dal web e spendendo il meno possibile, è importante non dimenticarsi di controllare, prima di effettuare l’acquisto, l’ammontare delle spese di spedizione. In molti casi, queste vengono azzerate al raggiungimento di un importo minimo.