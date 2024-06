La prevendita di Sealana termina tra 72 ore. FOMO per accaparrarsi gli ultimi token a prezzo fisso prima del listing

A solo un giorno dal lancio, SEAL esploderà dopo aver raggiunto il mercato aperto?

Di sicuro il progetto sta attirando un'enorme attenzione con la sua esilarante mascotte a forma di foca, ed è per questo uno dei nuovi token più chiacchierati del momento.

La mascotte della foca rende Sealana ancora più accattivante

Questo progetto ha portato alla ribalta in modo sfacciato una mascotte di una foca, invece di un gatto o di un cane come la maggior parte dei suoi concorrenti.

Invece di optare per la blockchain di Ethereum, gli sviluppatori di SEAL hanno deciso di ospitare il token sulla rete ad alta velocità di Solana.

Le meme coin su Solana sono state infatti uno dei trend cripto più caldi del 2024. Di fatto Solana è una delle reti più grandi del mercato. Pertanto, ci sono alcune concrete possibilità di crescita nel prossimo futuro per le meme coin sulla chain. Una di queste è una conseguenza della spinta che può essere data dai token che si stanno creando sulla rete, primo fra tutti SEAL, che ha comunque portato nuovi utenti alla piattaforma.

Gli sviluppatori cercano di modificare il trend e il loro approccio sembra funzionare

Oltre 11.600 persone seguono ora la pagina Twitter di Sealana, mentre un numero simile è attivo sul canale Telegram del progetto.

Questa crescita è stata alimentata soprattutto da esilaranti meme con la mascotte di Sealana.

Non sorprende che questo interesse si sia esteso anche alla prevendita che fin dall’inizio ha avuto un bel successo, con la raccolta di oltre $5 milioni di finanziamenti iniziali.

I potenziali investitori possono acquistare i token SEAL a partire da $0,022 ciascuno durante la prevendita, un prezzo vantaggioso soprattutto perché è rimasto invariato dal primo giorno di presale, e sarà così fino a chiusura.

Restano tre giorni per assicurarsi i token SEAL al prezzo di prevendita

Mancano ormai poche ore ore alla fine della prevendita di Sealana che si concluderà martedì 25 giugno.

Dopodiché, i primi investitori potranno richiedere i token SEAL acquistati utilizzando il wallet preferito che hanno collegato al widget di prevendita..

Il prossimo obiettivo di Sealana saranno i DEX, anche se non sono ancora stati annunciati dettagli su quando (o dove) Sealana sarà quotata.

L'IPO del token dovrebbe avvenire poco dopo la fine della prevendita e, poiché sarà ospitata su Solana, molti investitori si aspettano che Raydium sia la probabile destinazione.

Quest'anno sono state lanciate innumerevoli meme coin anche su Raydium.

E poiché è uno dei più grandi DEX su Solana, una quotazione qui aumenterebbe notevolmente la visibilità di SEAL.

I membri della comunità, gli influencer e gli analisti sono ottimisti riguardo SEAL, e al fatto che possa essere quotato sul mercato pubblico.

Ad esempio, lo YouTuber Crypto Mischief ha elogiato il token in un recente video.

Il personaggio di YouTube ClayBro ha persino ipotizzato che il prezzo di Sealana potrebbe "schizzare alle stelle" quando il mercato delle criptovalute si riprenderà.

Sealana può trasformare il successo della prevendita?

Nonostante le recenti difficoltà del mercato delle meme coin in generale, Sealana continua a raggiungere le pietre miliari della prevendita.

Ma questo slancio può effettivamente tradursi in guadagni esplosivi dopo la quotazione sui DEX?

Quest'anno sono esplose di valore numerose meme coin prive di utilità.

Per esempio progetti come dogwifhat, che si basano interamente sulle vibrazioni "degen", hanno colpito gli investitori e innescato enormi rialzi.

È interessante notare che entrambi questi token sono ospitati su Solana.

Se Sealana riuscirà a catturare lo stesso tipo di attenzione, è molto probabile che possa seguire le orme di WIF e BOME.

Sealana ha anche un leggero vantaggio nel costruire un trend diverso intorno al tema marittimo e di un personaggio diverso da questo punto di vista.

Con le imminenti elezioni americane all'orizzonte, i temi “politici” di SEAL potrebbero interessare un pubblico più ampio.

In definitiva, quando si tratta di meme coin, non c'è modo di prevedere il rendimento di una specifica meme coin nel lungo periodo, ma per Sealana i segnali sembrano decisamente promettenti.

