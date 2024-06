Musica e solidarietà a Busca con gli Inedito in concerto omaggio a Laura Pausini

Domenica 30 giugno al campo sportivo del Bosco di Busca evento musicale benefico, organizzato dall'associazione Voglia di Crescere o.d.v.



Inedito in concerto omaggio a Laura Pausini, con ingresso ad offerta e a prenotazione fino al 25 giugno.



Il ricavato delle donazioni verrà devoluto al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo (TIN) e contribuiranno all'acquisto di una RETCAM, strumentazione indispensabile per la diagnosi precoce della retinopatia nei bambini nati prematuri.

Chi è "Voglia di crescere ODV"

Voglia di Crescere Odv è una piccola associazione, nata nel 2006, senza scopo di lucro, operante sul territorio della provincia di Cuneo. L’associazione ha come scopo principale quello di aiutare e sostenere i bambini nati prematuri che immediatamente dopo la loro nascita vengono ricoverati presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo (TIN) (e le loro famiglie). Trattasi di reparto all’avanguardia che accoglie circa 350 bambini all’anno provenienti da tutto il Piemonte, parte della Liguria e zone limitrofe che nati prematuramente o affetti da asfissia perinatale, da insufficienza respiratoria grave, da problemi infettivi o neurologici, da cardiopatie congenite o meno, hanno bisogno di una continua e speciale assistenza fatta di assoluta dedizione e di capacità professionali sempre ai massimi livelli, sia per la gravità delle patologie da trattare, sia per la necessità di utilizzare strumenti sofisticati e tecniche diagnostico-terapeutiche avanzate.