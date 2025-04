A Fossano saranno erogate borse di studio per studenti meritevoli in ricordo di Daniela Asteggiano

Un lascito per legare per sempre il ricordo di Daniela Asteggiano alla Fondazione CRF, alla Fondazione Fossano Musica e alla città di Fossano.

Daniela Asteggiano ha ricoperto l’incarico di Sindaco della Fondazione CRF dal 2017 fino alla sua scomparsa, avvenuta lo scorso giugno, e il suo ricordo permea la memoria di chi ha avuto occasione di incontrarla e di lavorare con lei, professionista fossanese molto stimata nel suo settore.

Nel lascito testamentario, Daniela ha voluto destinare parte del suo patrimonio alla Fondazione per l’erogazione di borse di studio in favore di studenti meritevoli della Fondazione Fossano Musica, a sostegno del loro percorso didattico favorendo la crescita di nuovi talenti e nuove passioni.

“Daniela ha lasciato tanti bellissimi ricordi, la sua dedizione al lavoro e il desiderio che le cose fossero fatte bene sono solo uno di questi...” - rammenta la famiglia Asteggiano - “Poter mettere in atto la sua volontà nell'aiutare giovani di talento è un grande sollievo per la nostra famiglia, che non riuscirà a superare un dolore così grande, ma che è convinta che Daniela ci sia ancora, nascosta nella stanza accanto, e che possa intercedere per guidarci e proteggerci”.

Come da lei stessa indicato e con il sostegno della famiglia, il lascito sarà gestito dalla Fondazione CRF in continuità rispetto a quanto già effettuato per i Lasciti Favole e Grapputo, ormai ultra decennali.

“Il ricordo che ha lasciato Daniela in Fondazione CRF è quello di una grande professionista, una persona decisa ma gentile, sempre cortese e disponibile - dichiara Giancarlo Fruttero, Presidente della Fondazione CRF - Daniela ha dimostrato negli anni un grande attaccamento alla Fondazione e sarà mia premura ricambiare questo affetto proseguendo la nostra mission con serietà, competenza e correttezza”.

“Per la nostra Fondazione è un grande onore - dichiara Antonio Miglio, Presidente della Fondazione Fossano Musica - che una personalità così significativa per la nostra città come Daniela abbia voluto destinare importanti risorse per premiare i talenti musicali della nostra città. Faremo in modo che sia sempre ricordata nella nostra scuola”.

Le prime borse di studio, relative all’anno scolastico 2024/2025, saranno consegnate il prossimo 4 settembre in occasione di un concerto della Fondazione Fossano Musica in memoria di Daniela.