"Il Girotondo della Solidarietà": il progetto Scaldacuore da Govone punta alle scuole del territorio

Nato a Govone dal desiderio di portare un filo rosso d’amore là dove c’è più bisogno, il Progetto Scaldacuore continua a crescere. Ideato e guidato da Paola Parazzoli, il progetto ha da sempre l’obiettivo di offrire conforto, presenza e piccoli gesti d'amore nei reparti ospedalieri, nelle case di riposo, nei centri di prima accoglienza e nelle realtà che si prendono cura delle fragilità più diverse, collaborando anche con associazioni come il Sermig e Sant'Egidio. Un impegno che nasce dall'idea che ogni gesto di amore, in ogni fase della vita, possa essere un sostegno prezioso.

Ora si apre una nuova tappa: "Il Girotondo della Solidarietà", un'iniziativa che punta a coinvolgere direttamente i più piccoli, educandoli fin da subito alla bellezza del dono e della cura verso l’altro. Durante gli incontri, Fata Paolina porta nelle scuole la magia di una filastrocca semplice ma intensa, raccontando ai bambini che esiste un filo rosso capace di legare il cielo e la terra, attraversando cuori e distanze. I primi protagonisti di questo viaggio sono stati i bambini dell'asilo di Govone, che stanno preparando un grande cartellone pieno di pensieri, parole e disegni d'amore. Il cartellone sarà portato il 5 maggio all’ospedale Regina Margherita di Torino, come segno concreto di affetto per i piccoli pazienti ricoverati.

"Anche se non vediamo il nostro angelo, sappiamo che l’amore è infinito e noi teniamo il filo rosso che dal cielo arriva alla terra", hanno scritto alcuni di loro, dimostrando quanto profondamente abbiano colto il messaggio.

Il cammino della solidarietà proseguirà anche il 12 maggio, quando le volontarie torneranno a lavorare insieme ai bambini all'uncinetto, realizzando pompon destinati ai berretti chemio per i reparti oncologici pediatrici. "Vogliamo promuovere il volontariato fin da piccoli – spiega Paola Parazzoli – per far comprendere l’indispensabilità di ogni singolo gesto d’amore, in ogni stagione della vita. Se non ci fosse, ne sentiremmo la mancanza". Anche i bimbi della scuola elementare hanno partecipato al progetto, realizzando delle saponette che verranno portate al Regina Margherita.

Dal prossimo anno scolastico, "Il Girotondo della Solidarietà" sarà esteso a tutte le scuole della zona. Ogni istituto sarà invitato a ideare un proprio progetto di volontariato, e il Progetto Scaldacuore riconoscerà al più significativo un contributo in materiale scolastico per sostenere le attività educative e ricreative.

Il messaggio verrà portato anche alla manifestazione "Di collina in collina" del 23 maggio a San Damiano d’Asti, dove Progetto Scaldacuore sarà presente come Organizzazione di Volontariato, per continuare a raccontare e seminare la cultura della solidarietà.