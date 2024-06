A Ceva la terza edizione della Giornata Artigiani in Sport

Grande partecipazione lo scorso 22 giugno, a Ceva, per “GAS – Giornata Artigiani in Sport”, evento giunto alla terza edizione organizzato dalla Zona di Ceva di Confartigianato Cuneo in collaborazione con ANCoS Cuneo e Comune di Ceva.

Anche quest’anno la giornata si è presentata ricca di iniziative e attività sportive, tutte finalizzate al connubio tra benessere psicofisico, promozione dell’artigianato e valorizzazione del territorio.

Novità di questa edizione la realizzazione di un’attività dimostrativa dedicata al “tennis in carrozzina”, nell’ambito della quale, in uno spettacolare match misto, confrontandosi con atleti normodotati, si sono sfidati Luca Paiardi, sport ambassador CPD (Numero 1 nel ranking della classifica Champion Race Italiana e Campione del Master Italiano 2023) e Roberto Toso (Attualmente al 32^ posto nel ranking della Classifica Champion Race Italiana).

Tra le altre attività, tornei e dimostrazioni di bocce, pesca sportiva e nordic walking.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Ceva, il contributo di Banco Azzoaglio e il supporto di Tennis Club Ceva, Anteo, Associazione Ceva nella Storia, ASB Bocciofile di Ceva, Bocce Quadre Mondovì, B-Free CPD, Centro Gli Aquiloni, DiscesaLiberi e Merlino Pubblicità.