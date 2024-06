Hill Barolo 2024, si chiude con successo l'edizione dedicata al re dei vini (FOTO)

Si è chiusa sabato 22 giugno con la masterclass sui vini del Collio, l’edizione 2024 di Hill Barolo, dedicata ai vini Barolo prodotti nel 2020 dai produttori lamorresi.

Nonostante l’intensa pioggia che si era abbattuta nel tardo pomeriggio sulla cittadina langarola, sempre venerdì a partire dalle ore 19.00, ha potuto prendere comunque il via la serata, momento clou di tutta la manifestazione. Hill Barolo ha voluto sfidare il meteo e ha vinto, centinaia di persone hanno affollato il belvedere dalle 19.00 fino a tarda notte, per gustare le prelibatezze gastronomiche preparate da “Il Melograno” accompagnate dallo street food dell’Arcobaleno Onlus con la sua “Batata” itinerante, ma soprattutto hanno assaggiare i vini di Barolo 2020 messi in degustazione dagli oltre 60 produttori lamorresi.