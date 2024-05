Cuneo, via degli Artigiani ha bisogno di marciapiedi. Serale e Pellegrino: “Arriveranno, anche ciclabili”

Via degli Artigiani a Cuneo – fra corso De Gasperi e via Olivetti – è “una zona pericolosa”. A segnalarlo un nostro lettore residente, che in una lettera inviata anche all’amministrazione comunale del capoluogo segnala la “manca qualsiasi tipo di marciapiede” e la presenza, dal lato delle Poste, “di uno sterrato occupato normalmente dalle auto dei dipendenti”.



“La zona è frequentata anche da traffico pesante – prosegue la lettera - . Sarebbe necessario creare il più velocemente possibile dei marciapiedi, prima che succeda qualcosa di grave”.

Serale e Pellegrino: “Presto marciapiede ciclabile”

A rispondere all’istanza del lettore, gli assessori Luca Pellegrino e Luca Serale.



“In via degli Artigiani è prevista la costruzione di un nuovo fabbricato commerciale che, attraverso le opere di urbanizzazione, porterà alla realizzazione (lato montagna) di un attraversamento ciclopedonale e un marciapiede anche ciclabile, garantendo una percorrenza in sicurezza fino a via Cascina Colombaro” scrivono i due amministratori.



“Per quanto riguarda il lato opposto adiacente al centro di distribuzione delle Poste, è stato redatto uno studio di fattibilità per la realizzazione di un collegamento ciclopedonale fino a via Cascina Colombaro, che però presenta un costo non indifferente (circa 130.000 euro): siamo al lavoro per reperire le risorse necessarie”.