Elezioni europee tra risultati e aspettative: se ne parlerà a Cuneo in un incontro con il giornalista Marco Zatterin

I risultati delle elezioni europee segneranno probabilmente la storia di un’Europa alle prese con sfide decisive per il suo futuro.

Nuove dinamiche politiche agitano il Parlamento europeo, un terremoto ha scosso il quadro politico in importanti Paesi UE: in Francia, chiamata ad azzardate elezioni legislative, la Germania resa più fragile dalla pressione dell’estrema destra, il Belgio con una crisi di governo, la Polonia alla ricerca di un nuovo ruolo in Europa di un uovo ruolo e l’Italia in difficoltà confermare il proprio.

La svolta si è tradotta anche in alleanze politiche oscillanti per designare i nuovi vertici delle Istituzioni UE, consegnandoci un’Unione incerta sul suo futuro.

Saranno questi i temi dell’incontro che l’Associazione Per l’Incontro delle Culture in Europa (APICE) e l’Ufficio Europe Direct Cuneo (EDIC) organizza con Marco Zatterin, giornalista esperto di politiche europee, per oltre un decennio corrispondente da Bruxelles.

L’evento si terrà giovedì 4 luglio 2024 alle 18.00, presso il salone d’Onore del Comune di Cuneo (via Roma, 28).

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.