Colombero (presidente Uncem Piemonte): "Non capisco la ratio del taglio dei trasferimenti alle Province per la manutenzione delle strade"

"Non capisco la ratio del taglio dei trasferimenti alle Province per la manutenzione delle strade. Voglio sperare vi sia un errore. O comunque un immediato intervento da parte del Governo e del Parlamento per potenziare le risorse disponibili, non per tagliarle. Le strade provinciali in particolare nelle zone montane del Piemonte come di tutto il Paese necessitano di interventi forti di manutenzione ordinaria e straordinaria. In ballo vi è la sicurezza, anche dei versanti, dunque la prevenzione del dissesto idrogeologico, oltre che l'incolumità dei fruitori delle strade. Ricordo che alcuni anni fa, vennero individuate risorse per le strade a valere sulle Strategie delle Aree interne. Positivo. Analogo intervento venne fatto con il Piano complementare al PNRR. Ora arrivano questi dannosi tagli. Agiremo come Uncem con tutti i Comuni, con UPI per il ripristino delle risorse tagliate. Uncem chiede il ripristino integrale dei 385 milioni di euro tagliati per il biennio 2025-2026- E sollecitiamo l'apertura immediata di un tavolo di confronto tra Governo, Regioni e Province, UPI, Uncem, Comuni, per costruire una strategia nazionale sulla viabilità che sia seria, condivisa e sostenibile".



Lo afferma Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte