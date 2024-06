Atletica Mondovì: Francesca Bilardo bene sui 100 metri a Sestriere, conquistato il pass per i campionati Junior

Ai 2000 metri del Sestriere nella giornata di sabato 20 giugno, si è svolto dopo anni, un Meeting Internazionale di atletica.

Agevolati dall’altura, da un leggere vento a favore e dalle condizioni meteo ottimali almeno nella prima parte, gli atleti si sono resi protagonisti di tempi di rilievo.

Sui 200 metri Andrea Federici ha saputo stampare la quinta prestazione all time italiana sulla distanza con un eccezionale 20”35.

Per l’Atletica Mondovì, Francesca Bilardo, impegnata sui 100 metri ha centrato l’obbiettivo stagionale: il minimo di partecipazione ai campionati di categoria andando a chiudere la batteria con il nuovo p.b. di 12”34. In finale, Francesca ha fatto ancora meglio scendendo a 12”27, ma viziato da un vento di poco superiore ai 2 metri al secondo consentiti. Sui 200 metri si è dovuta accontentare di 25”82 dopo aver sentito un fastidio ad una gamba.

Non troppo fortunato Lorenzo Vera che nella run di qualifica è “rimasto” sui blocchi; vana la rimonta nella seconda parte di gara conclusa in 10”69 (primo escluso dalla finale per 1 solo centesimo).

In gara anche Federico Lisa nella gara “open” che ha fatto fermare i cronometri a 10”91 sotto la pioggia che ha poi accompagnato le gare dei 400 metri di Cristian Mamino (50”97 e 3° posto), Riccardo Prette (51”789), Gabriele Beccaria (53”22) e l’allieva Anna Mamiedi (1’02”98)