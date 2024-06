Maltempo, l’Acda rassicura: "Indicatori del parametro torbidità rientrati nella norma"

Sono rientrati nella norma gli indicatori del parametro torbidità alle sorgenti del Bandito. L’acqua presente nelle reti acquedotto è salubre e non vi sono motivi per mantenere lo stato di allerta.

A farlo sapere l’Azienda Cuneese dell’Acqua (Acda Spa), tramite una nota con la quale aggiorna in merito alla situazione di allerta che il maltempo delle ultime ore ha provocato anche con riguardo alla gestione delle reti idriche.

Come previsto dai protocolli sono stati aumentati i dosaggi dei processi di potabilizzazione all’ingresso dei serbatoi.

"Il nostro laboratorio – fa sapere Acda – proseguirà per tutta la settimana le analisi dei campioni prelevati quotidianamente per determinare la presenza di eventuale inquinamento microbiologico, ad oggi non riscontrato".