Pubblicata la graduatoria definitiva per gli alloggi di edilizia sociale a Bra

È stata pubblicata sul sito del Comune di Bra, alla pagina dedicata alle Case popolari (link diretto: https://www.comune.bra.cn.it/it/page/case-popolari-edilizia-sociale ), la graduatoria definitiva relativa all’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale nel Comune di Bra, predisposta a seguito del bando pubblicato l’11 giugno 2024.

Come per la graduatoria provvisoria, i dati personali sono sostituiti dal numero di protocollo della domanda di partecipazione e sono riportati in ordine di punteggio. Si ricorda che ad ogni richiedente, in risposta alla presentazione della domanda, è pervenuta via email una ricevuta riportante il numero di protocollo ed il numero di istanza.

I cittadini residenti a Bra che necessitino di ulteriori chiarimenti possono rivolgersi allo Sportello Casa contattando il numero 338-7253283 il martedì e giovedì dalle 8.45 alle 12.45. I cittadini che hanno presentato la domanda e residenti in uno dei 10 Comuni facenti parte dell’ambito territoriale n. 11 (Ceresole d’Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno e Verduno) si devono rivolgere direttamente al proprio Comune di residenza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATC, Piemonte Sud, Sede di Cuneo, Via Santa Croce 11, tel. 0171/440511.