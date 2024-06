Atletica Mondovì: ai campionati italiani giovanili di prove multiple Francesca Paolin fa suo l'argento nell'eptathlon U23

L' impianto “Raika” di Lana, in provincia di Bolzano, è stato il teatro della due giorni dedicata alle prove multiple che ha visto l’assegnazione dei titoli tricolori giovanili.

Dalla trasferta trentina l’Atletica Mondovì torna con una prestigiosa medaglia d’argento al collo di Francesca Paolin che è salita sul secondo gradino del podio eptathlon U23 con i suoi 4.781 punti.

La vittoria è andata alla vicentina Ilaria Zanella con 4.913 punti.

Che Francesca fosse in palla, lo si era capito fin dalla prima gara quella del 200 dove aveva fatto segnare il miglior crono del lotto. In generale ottime le prove di corsa con gli 800 finali chiusi in 2’14”02 e i 100 ostacoli (15”72), mentre da segnalare è anche la gran sbracciata nel giavellotto misurata a 38,81 mt che le ha anche regalato il pass per i campionati individuali del prossimo 26-28 luglio a Rieti.

Soddisfatti i dirigenti dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo e dell’Atletica Castell’Alfero, società con la quale la Paolin è cresciuta, che proprio all’inizio del 2024 hanno siglato un accordo di collaborazione pluriennale. “E’ una medaglia meritatissima – commenta il tecnico Franco Russo - ottenuta con tanti sacrifici e dedizione al lavoro; un percorso iniziato 7 anni fa e sempre coltivato con tanta passione”.

“Siamo felici di questa prima medaglia – prosegue Fabio Boselli – frutto della collaborazione tra le due società nata con l’obiettivo comune di mettere nelle migliori condizioni gli atleti per poter rendere al meglio”.

In gara nel decathlon riservato alla categoria allievi, vi era anche il doglianese Federico Palladino (con il tecnico Andrea Oderda) al debutto in un campionato italiano di prove multiple. Federico è stato autore di una buona prestazione che lo colloca in 19ª posizione con 5.436 punti: confermati i punti di forza nel salto in lungo (6,41 mt) e negli ostacoli (16”43).