La Young CUP 2025 continua: domani in campo le annate 2010 e 2011

Dopo l’entusiasmante avvio del weekend del 17 e 18 maggio, la Young CUP 2025 è pronta a entrare nel vivo con la seconda fase del torneo giovanile. Sabato 24 e domenica 25 maggio toccherà ai ragazzi delle annate 2010 e 2011 che si sfideranno sul campo sportivo della frazione Passatore, nel comune di Cuneo.

Il primo fine settimana di torneo ha visto la partecipazione dei più giovani, impegnati nei campi di San Benigno, Roata Rossi e San Pietro del Gallo. Una vera e propria festa dello sport giovanile, animata da partite avvincenti, sorrisi, fair play e un’ottima partecipazione da parte delle famiglie. Il bel tempo ha fatto il resto: due giornate di sole hanno accompagnato i ragazzi, regalando un clima perfetto per vivere il calcio all’aperto, tra passaggi, gol e abbracci a fine partita.

L’evento, organizzato con passione e grande impegno dal Cuneo Oltrestura, proseguirà dunque questo fine settimana coinvolgendo altri protagonisti del vivaio calcistico locale. I ragazzi del 2010 e 2011 rappresentano una fascia d’età particolare: iniziano ad avvicinarsi a un calcio più “maturo”, ma conservano ancora tutta l’energia e la spensieratezza dei piccoli campioni in erba. La Young CUP è per loro un’occasione per mettersi alla prova, imparare a confrontarsi e, soprattutto, divertirsi insieme.

Il campo sportivo del Passatore sarà il centro di questa seconda fase. Una struttura che accoglierà famiglie, amici e appassionati pronti a sostenere con calore i giovani atleti. La formula rimane la stessa: partite a ritmo serrato, tanto entusiasmo e nessun biglietto d’ingresso, perché la Young CUP è pensata per essere aperta e accessibile a tutti.

Gli organizzatori si dicono molto soddisfatti di come si è svolto il primo weekend e pronti ad accogliere il secondo con lo stesso spirito: “… siamo contenti per l’ottima riuscita della prima parte del torneo. I ragazzi si sono divertiti, hanno giocato con il sorriso e il bel tempo ci ha aiutato a vivere al meglio le giornate. Adesso siamo pronti per accogliere l’annata 2010 e 2011: sarà un altro bellissimo fine settimana di sport e amicizia. Ringraziamo tutti: famiglie, volontari, tecnici, arbitri e chiunque contribuisca a rendere questo evento così speciale.”

La Young CUP si conferma un appuntamento sportivo capace di coniugare agonismo, valori educativi e socialità. Lo dimostra l’alto numero di squadre iscritte, l’entusiasmo dei partecipanti e la qualità organizzativa garantita da Cuneo Oltrestura, con il supporto delle realtà locali e dei tanti volontari che operano dietro le quinte.

Il messaggio che passa forte e chiaro è che lo sport giovanile non è solo tecnica e competizione, ma è soprattutto incontro, crescita e condivisione. Sul campo non ci sono solo giocatori, ma ragazzi che imparano a collaborare, a rispettarsi e a scoprire il valore della squadra.