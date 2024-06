L’avvocato Silvio Tavella è il nuovo presidente Rotary Saluzzo 2024-2025

Collare presidenziale del Rotary Saluzzo a Silvio Tavella, avvocato civilista esperto di privacy, ufficialmente nominato alla guida del club, nella serata di lunedì al Castellana San Giovanni.

Massiccia partecipazione e grande parterre di ospiti e autorità presenti per gli auguri al nuovo presidente, il 51 esimo dall’apertura del club saluzzese nel 1956: dal neoeletto sindaco Franco Demaria, al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Saluzzo Davide Basso, da pochi giorni promosso al grado di maggiore, alla neopresidente Zonta Saluzzo Alessandra Piano, a don Dario Ruà viceparroco del Duomo che ha portato i saluti del Vescovo, alla socia onoraria Mariangela Brunelli Buzzi, presidente onoraria e fondatrice dell’Adas Cuneo.

Al lungo elenco di ringraziamenti del presidente uscente Luigi Fassino a chi ha contribuito a realizzare gli interventi del suo mandato, si è aggiunto il suo commento “Orgoglioso di aver fatto il presidente e molto fortunato per l’occasione di averlo fatto due volte. Porgo gli auguri a Silvio Tavella, per avere tuttte le soddisfazioni che avuto io in questo ruolo”.

Nel suo discorso di insediamento, Tavella ha parlato di “magia del Rotary” tema 2024-2025 della presidente del Rotary International Stephanie Urchick, suggerito da una esperienza personale. Del Rotary international ha ricordato i progetti di grande portata a livello globale, dall’ India a favore degli agricoltori con un programma che costruirà sistemi di raccolta dell'acqua piovana per aumentare le falde acquifere e migliorare la coltivazione del grano, alla lunga storia di promozione della pace del Rotary e alla sfida delle "comunità sane" lanciata in collaborazione con la Bill & Melinda Gates Foundation e la World Vision: un programma da 30 milioni di dollari per affrontare alcune delle malattie infantili più letali in quattro Paesi africani. Senza dimenticare l’impegno storico del Rotary per l’eradicazione della poliomielite con il progetto PolioPlus lanciato nel 1985.

Cosa è stato il Rotary nel territorio negli ultimi 10 anni lo ha ricordato l'avvocato Tavella attraverso gli interventi del club in varie aree: dalla tutela ambientale con l'iniziativa del portamozziconi di sigarette, alla lotta contro spreco alimentare con le bustine di zucchero dimezzate, agli interventi nella Sanità con l’ ambulatorio di pediatria a Savigliano, le azioni sul disagio mentale, la donazione della Fiat Panda all’Asl Cn1 in tempo di pandemia, la solidarietà verso chi è nel disagio con Casa Rotary: un alloggio gratuito a famiglie in difficoltà.

Il nuovo presidente presenterà nella conviviale dell’8 settembre il suo direttivo come i service dell'anno alla guida del club: "segnalati dai bisogni e disagi della comunità per poter realizzare la "magia del Rotary". Sono orgoglioso della carica che mi permetterà insieme ai soci di attuarla, nella finalità rotariana di portare cambiamenti positivi nella società."