Scardinò la porta tagliafuoco del condominio in cui vive a Mondovì: condannata una donna

È giunto al termine al tribunale di Cuneo il procedimento penale a carico di una donna che doveva rispondere di danneggiamento e schiamazzi nel palazzo in cui vive a Mondovì.

A denunciarla erano state alcune famiglie di condòmini: tra di loro, due avevano spiegato al giudice che erano stati costretti a cambiare casa per la disperazione. Gli episodi contestati dalla Procura facevano riferimento al dicembre 2020 e, secondo quanto riferito dai sei testimoni chiamati in aula, la donna era solita sbattere la porta taglia fuoco, urlare al passaggio dei residenti e spargere sale nelle aree comuni.

Condannata a quattro mesi di reclusione per aver danneggiato la porta, è stata invece assolta dall’accusa di disturbo: “Una settimana dopo essermi trasferito lì avevamo avuto una discussione– aveva raccontato un inquilino del palazzo-. Avevo fatto una piccola inaugurazione della casa con pochi amici intimi, era una domenica pomeriggio e non avevamo nemmeno messo la musica. Lei ha iniziato a urlare dicendo che facevamo rumore, nonostante stessimo solo bevendo qualche bicchiere in giardino”.

In aula anche un’altra residente dello stabile: “La signora abita sotto di me. I suoi comportamenti sono particolari e incivili: sparge sale sulle scale o nell’ascensore e lo sta danneggiando. Più volte al giorno sbatte la porta antincendio, sono già intervenuti a sistemarlo, ma non smette”.