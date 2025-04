Quattro adolescenti consegnano un portafogli smarrito ai carabinieri: il grazie dell'Arma di Cuneo

A Cuneo, presso il Comando Gruppo Carabinieri Forestali, si sono presentati quattro giovanissimi (età compresa tra i 14 ed i 16 anni) che hanno riferito ai militari che mentre percorrevano a piedi Corso Giolitti, si erano accorti di un portafoglio lasciato incustodito su una panchina, probabilmente perso o dimenticato.

Non riuscendo a rintracciare direttamente il proprietario, che probabilmente non si trovava più nelle vicinanze, i ragazzi hanno deciso di consegnarlo al vicino Comando dei Carabinieri Forestali, dimostrando grande onestà e senso civico e consentendo ai militari di rintracciarne il proprietario, che è così rientrato in possesso del bene con tutti i documenti personali, le carte di credito e il denaro contenuto.

I militari ed il cittadino hanno ringraziato i giovani per il significativo gesto, esempio di responsabilità civica ed onestà.